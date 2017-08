NAINGGOLAN NON FIRMA LA MAGLIA DELLA JUVENTUS/ Video, il tifoso chiede una firma ma il Ninja dice no

Radja Nainggolan rifiuta l'autografo al tifoso della Juventus - La Presse

La Juventus e Radja Nainggolan è un amore che non è mai scoppiato, con il ninja che non ha mai fatto nulla per farsi ben volere, sportivamente parlando, dai tifosi bianconeri. Il calciatore è diventato virale sul web per un video dove ha deciso di rifiutare un autografo a un tifoso che indossava la maglia della Juventus. Nel ritiro americano del club giallorosso il calciatore belga è stato molto gentile con tutti i tifosi, sostando a lungo per foto e autografi, tranne con uno che aveva il ''difetto'' di portare una felpa della Juventus. Il ragazzo ha sottolineato al calciatore ex Cagliari di essere comunque un vero e proprio fan del calcio e che avrebe gradito custodire un suo autografo, Nainggolan invece ha risposto prontamente che questi aveva sbagliato squadra. Una situazione un po' paradossale che sicuramente vede anche un po' di strategia dietro. Radja Nainggolan infatti ha da poco prolungato il suo contratto con la Roma, diventando uno dei veri e propri leader dello spogliatoio. Probabile che questo gesto sia stato fatto non per scortesia, ma per far colpo sui tifosi della Roma che sicuramente non hanno un grande feeling con la Juventus.

NAINGGOLAN RIFIUTA L'AUTOGRAFO, VIDEO: IL TIFOSO DELLA JUVENTUS TORNA A CASA SENZA FIRMA

UN PASSATO TURBOLENTO CON LA JUVENTUS

Radja Nainggolan la Juventus non l'ha mai amata. Tutto è iniziato da quel famoso video prima della doppia semifinale di Coppa Italia tra Roma e Lazio nel quale il Ninja giallorosso parlava senza sapere di essere stato ripreso di nascosto. Il calciatore oltre a promettere di vincere la Coppa Italia superando i cugini biancocelesti sia all'andata che al ritorno, per essere poi eliminati proprio in quel match, andava a infierire gratuitamente sui bianconeri sottolineando come non abbia mai digerito la squadra piemontese fin dai tempi che era al Cagliari. Un astio dovuto, secondo quanto raccontato dal calciatore belga, ai troppi aiuti arbitrali ricevuti dai bianconeri sempre in grado di vincere una volta per un rigore e un'altra per una punizione. Parole che stimolarono battibecchi, ma che non portarono a una risposta ufficiale della squadra sei volte Campione d'Italia. Eppure c'è chi ha parlato del possibile passaggio di Radja Nainggolan alla Juventus, cosa che però non si potrà mai realizzare per ovvi motivi.

