Napoli-Bayern Monaco/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA NAPOLI-BAYERN MONACO INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI MERCOLEDI’ 2 AGOSTO 2017) - Oggi mercoledì 2 agosto 2017 si gioca l’amichevole di lusso tra Napoli e Bayern Monaco, in programma all’Allianz Arena di Monaco di Baviera dalle ore 17.45 di oggi pomeriggio come finale terzo posto del torneo amichevole quadrangolare Audi Cup 2017, un appuntamento fra i più prestigiosi dell’estate calcistica europea. Contro i bavaresi padroni di casa allenati da Carlo Ancelotti sarà naturalmente un test di grande valore per il Napoli di Maurizio Sarri, a poco più di due settimane dall’inizio del nuovo campionato, senza dimenticare che per il Napoli questo mese di agosto porterà anche - anzi, soprattutto - i fondamentali preliminari di Champions League, contro un avversario ancora da definire.

Questa partita vede scendere in campo le due sconfitte delle semifinali, giocate ieri. Finora il bilancio è più positivo per il Napoli che per il Bayern: i partenopei infatti hanno giocato un’ottima partita contro l’Atletico Madrid, sfida finita poi con la vittoria per 2-1 degli spagnoli ma che avrebbe potuto avere anche un esito diverso e che ha dunque detto che gli azzurri hanno giocato di fatto alla pari contro una delle squadre che negli ultimi anni ha fatto meglio a livello europeo. Il Bayern invece ha perso per 3-0 nel proprio stadio contro il Liverpool, risultato che ovviamente non ha fatto piacere ai tifosi, tanto che i fischi non sono mancati. Ecco perché i bavaresi oggi saranno molto motivati: una seconda sconfitta è per loro un rischio da scongiurare ad ogni costo.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, sia Maurizio Sarri sia il suo collega Carlo Ancelotti potrebbero apportare delle novità rispetto alle squadre messe inizialmente in campo, sia per motivazioni di turnover sia per dare spazio e minuti nelle gambe a tutti i giocatori in rosa, ad eccezione naturalmente degli infortunati tra cui Ounas da una parte e Thiago Alcantara dall’altra, le due vittime eccellenti delle partite di ieri. Nel Bayern anche James Rodriguez e Alaba sono usciti malconci dal match di ieri sera, dunque è ipotizzabile che oggi non giochino - almeno dal primo minuto. Nel Napoli possiamo ipotizzare che saranno titolari alcuni dei big che ieri pomeriggio sono invece subentrati nel corso della ripresa, come ad esempio Koulibaly in difesa e Mertens in attacco.

Per l’amichevole di Monaco di Baviera le agenzie di scommesse favoriscono i tedeschi, in virtù del fattore campo e anche delle motivazioni che spingeranno il Bayern a voler evitare un altro rovescio: su Bwin troviamo il segno 1 per la vittoria del Bayern Monaco proposto a quota 1,67, il segno X per il pareggio a 4,00 e il segno 2 per il successo del Napoli a quota 4,33, un colpaccio che sarebbe di assoluto prestigio per gli uomini di Maurizio Sarri. L’amichevole precampionato tra Napoli e Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv dalla televisione satellitare, sui canali Sky Sport 1 HD e Sky Supercalcio HD (numero 201 e 206). Gli abbonati alla piattaforma Sky potranno di conseguenza seguire la partita della Audi Cup anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione Sky Go.

