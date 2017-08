Neymar al Psg / Ultime notizie, calciomercato: il brasiliano lascia l’allenamento blaugrana, addio vicinissimo

Neymar, attaccante Barcellona - LaPresse

Manca davvero poco per il clamoroso trasferimento dell’estate e senza dubbio uno dei più scioccanti nella storia del calciomercato: stiamo parlando ovviamente del passaggio di Neymar al Paris Saint Germain. Ormai sembrerebbe essere tutto fatto, con l’asso della nazionale verdeoro intenzionato a trasferirsi al Parco dei Principi, divenendo nel contempo il giocatore più pagato nella storia. I francesi, mostrando al mondo la loro incredibile potenza di fuoco, verseranno infatti nelle casse del Barcellona ben 222 milioni di euro, pari al valore della clausola rescissoria di O ‘Ney. Al giocatore, invece, andranno 30 milioni di euro netti a stagione, mentre al padre/procuratore dell’ex Santos, un assegno che oscilla fra i 35 e i 40 milioni. Insomma, cifre imbarazzanti, e ancor più imbarazzante è il modo con cui il PSG aggirerà il tanto temuto fair play finanziario: in poche parole Neymar firmerà un contratto di sponsorizzazione con la Qatar Investment da 300 milioni (proprietaria del PSG), con il calciatore che a sua volta li girerebbe al Barca per pagarsi la clausola.

NEYMAR AL PSG ULTIME NOTIZIE, CALCIOMERCATO: ADDIO VICINISSIMO

IL GIOCATORE HA LASCIATO L’ALLENAMENTO

Che la fumata bianca sia dietro l’angolo lo si capisce anche da quanto accaduto stamattina, con Neymar che si è presentato all’allenamento del Barcellona attorno alle 9, e una quarantina di minuti dopo ha salutato tutti, abbandonando il training. Durante questa breve sosta il giocatore avrebbe detto nuovamente addio ai propri compagni di squadra e allo staff tecnico, comunicando l’intenzione definitiva di trasferirsi al Paris Saint Germain. Intanto la stampa catalana, precisamente Sport, prova un ultimo disperato tentativo per bloccare l’affare. Secondo quanto raccolto, pare che la Liga non accetterà l’operazione per questioni proprio legate al fair play finanziario, aggirato come anticipato sopra. Difficile comunque che ciò si verifichi anche perché a tutt’oggi non è mai successo che venisse bloccato un trasferimento da una federazione calcistica, soprattutto di queste enormi proporzioni.

