Olympiakos Partizan/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

DIRETTA OLYMPIAKOS-PARTIZAN: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO – Olympiakos-Partizan, arbitrata dallo spagnolo Javier Estrada questa sera, mercoledì 2 agosto 2017 alle ore 20.45, sarà una delle sfide relative alle gare di ritorno del terzo turno preliminare di Champions League. Una sfida che prometteva spettacolo sin da subito. E non ha deluso davvero nessuno. Olympiakos e Partizan si sfidano nella gara di ritorno dei preliminari di Champions League: chi vince passa al turno successivo e si andrà a giocare il passaggio alla fase a gironi della competizione europea più ambita. Nella sfida di andata Ben e Emenike hanno steso il Partizan, annullando il momentaneo pareggio di Tawamba. Ora i serbi proveranno a riscattarsi, ma giocarsela in Grecia non sarà facile: sarà bellissimo assistere ad una sfida simile. Ovviamente i padroni di casa sono favoriti, ma nel calcio non bisogna mai dare nulla per scontato.

I padroni di casa schierano un modulo molto offensivo. Kapino andrà in campo, mentre la difesa a quattro sarà composta da Retsos e Romao al centro, con Figuiras e Kutris sui lati. Le chiavi del centrocampo verranno affidate a Siopis, che cercherà di dettare i tempi. I centrocampisti saranno Odjidja-Ofoe e Seba, che proveranno ad inserisis senza palla. Occhi puntati su Ben: il francese, autore di due goal nella sfida d'andata, cercherà di ripetersi anche nel match casalingo. A supporto del transalpino Carcela Gonzalez e Marin.

Anche i serbi schierano la formazione tipo, con un 4-4-2 ordinato e per niente offensivo. In porta confermato Kljajic, mentre Cirkovic e Ostojic saranno i due difensori centrali. Vulicevic e Miletic andranno invece a supporto e chiuderanno la linea di difesa. A centrocampo agiranno Luiz e Kosovic, con Leonardo e Jankovic che si posizioneranno sulla corsia esterna. Djurdjevic e Tawamba (autore del goal all'andata), andranno a formare il pacchetto offensivo. A loro l'arduo compito di scardinare la difesa avversaria e provare a costruire una rimonta praticamente impossibile. Sarà una bellissima sfida: non sarà semplice per gli ospiti cercare una rimonta, anche perché fare due gol e non subirne nemmeno uno al Pireo è quasi impossibile. L'Olympiakos in casa ha dimostrato di poter giocare un buon calcio, anche grazie al supporto del pubblico.

Olympiakos-Partizan, mercoledì 2 agosto 2017 alle ore 20.45, si potrà seguire con gli aggiornamenti in diretta testuale sul sito uefa.com, ma sui canali italiani non ci saranno diretta tv o diretta streaming video via internet. Dando uno sguardo alle quote sul risultato della singola partita, certamente l’Olympiakos è il grande favorito: infatti l’agenzia Snai quota a 1,50 il segno 1 in favore dei greci, si sale poi a 3,80 per il segno X che identifica il pareggio, infine ecco la quota di 6,00 per il segno 2 che indicherebbe un grande colpaccio serbo al Pireo.

