Plzen Steaua Bucarest/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

DIRETTA VIKTORIA PLZEN-STEAUA BUCAREST: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO – Stasera si gioca Viktoria Plzen-Steaua Bucarest, partita diretta dall’arbitro spagnolo Alejandro Hernandez e match valido per il ritorno del terzo turno preliminare di Champions League. L'incontro mette in palio la qualificazione ai playoff. Per questo motivo il Plzen e la Steaua faranno di tutto per aggiudicarsi una gara importantissima, soprattutto alla luce del risultato maturato all'andata, quando in Romania il punteggio finale fu un divertente pareggio per 2-2. Gara dunque apertissima al ritorno, sebbene i cechi abbiano il vantaggio non soltanto di giocare in casa ma anche di contare sulle due reti segnate in trasferta.

In caso di pareggio per 0-0 o 1-1 si qualificherebbe dunque il Plzen, appunto in virtù delle due reti segnate nel match di andata in Romania. La Steaua però ha dimostrato, anche nella gara di andata, di non mollare mai, rimediando al doppio svantaggio con grinta e carattere, dovuta anche dalla spinta del pubblico di casa.

Per il Plzen la gara di andata è stata l'esordio stagione ufficiale. Infatti, la prima giornata del campionato ceco è fissata per la giornata di sabato 29 luglio, con il Plzen che ospiterà in casa i rivali del Dukla Praga. Il Plzen, in Romania, ha destato una buona impressione, rispettando così i pronostici della vigilia, senza però cogliere quel successo che avrebbe reso la gara di ritorno più agevole, anche agli occhi dei bookmakers e non soltanto dei tifosi che si ritroveranno mercoledì sera allo stadio della Doosan Arena per spingere i propri beniamini alla qualificazione ai playoff della prossima stagione.

Per il Plzen, nella sfida di andata, sono scesi in campo nel 4-2-3-1 schierato dal tecnico Vrba i seguenti calciatori. In porta Bolek. Difesa a 4 composta da Limbersky, Reznik, Hajek e Havel. Davanti alla difesa hanno agito i mediani Zivulic e Hrosovsky. Dietro all'unica punta Krmencik hanno giocato sulla trequarti Petrzela, Kolar e Kopic. A segno sono andati per la squadra ceca Kopic e Krmencik.

Le squadre rumene sono solite per avere una tempra e una determinazione incrollabile di fronte anche agli avversari più tenaci. Per questo motivo, nonostante il pareggio per 2-2 in casa, la Steaua di Bucarest non può essere sottovalutata dai calciatore del Viktoria Plzen. All'andata il tecnico Tanase schierò i suoi uomini con il 4-2-3-1, utilizzando dunque un modulo a specchio rispetto a quello degli avversari.

Nita in porta. Terzini Momcilovic e Enache. La coppia di centrali di difesa era costituita da Balasa e Larie. Come schermo difensivo sono stati schierati Junior Maranhao e Pintilli. Dalla trequarti in avanti tutti giocatori offensivi. Sulla corsia di destra il portoghese Filipe Texeira, al centro Budescu e a sinistra Tanase. Unica punta il rumeo Alibec. Per la Steaua reti di Budescu nel primo tempo e Texeira nel corso del secondo tempo, a fissare il risultato finale sul 2-2.

Il Viktoria Plzen viene dato favorito dai bookmakers e in particolare da Bet365, che quota il segno 1 dei cechi a 2.20. Il successo della Steaua Bucarest invece è quotato a 3.30, quota simile anche per il pareggio (3.50). Viktoria Plzen-Steaua Bucarest non sarà trasmessa in Italia in diretta tv o in diretta streaming video, ma sarà possibile per tutti gli appassionati rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live del match collegando al sito ufficiale www.uefa.com.

