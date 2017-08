Paul Pogba, United - LaPresse

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-SAMPDORIA: LE ULTIME NOVITÀ LIVE – Sale altissima l’attesa in casa Sampdoria. La squadra allenata da Giampaolo giocherà infatti questa sera contro il Manchester United di José Mourinho. Un incontro amichevole che si disputerà in campo neutrale, precisamente all’Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda, con fischio di inizio a partire dalle ore 20.45 italiane, le 19:45 locali. Un avversario di primissimo livello per la Sampdoria, una squadra che ha vinto l’Europa League edizione 2016-2017, e che durante la stagione che sta per iniziare vuole tornare a primeggiare nel calcio che conta, facendo quindi bene in Premier League quanto e soprattutto in Champions. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni di Manchester United-Sampdoria.

FORMAZIONI MANCHESTER UNITED – Il Manchester United, ormai prossimo ad iniziare la stagione 2017-2018 con l'imminente Supercoppa Europea contro il Real Madrid, e il campionato durante il weekend del 12-13 agosto, dovrebbe mandare in campo tutta la potenza di fuoco a disposizione. Si potrebbero quindi vedere i pezzi pregiati Pogba e Lukaku già dal primo minuto, o comunque in corso d’opera. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quale 11 dovrebbe mandare in campo José Mourinho. Spazio ad un 4-2-3-1, schema classico dello Special One, con Romero ancora in porta, dietro ad una linea difensiva a quattro formata da Fosu Mensah confermato sulla fascia destra, con l’italiano Darmian a sinistra, e in mezzo la coppia composta dal nuovo acquisto Lindelof e da Jones. A centrocampo, linea mediana formata dal duo Pogba-Carrick, mentre sulla trequarti dovrebbe vedersi Mkhitaryan sull’out di destra, con il gioiello francese Martial sulla fascia mancina, e Pereira in mezzo. L’unica punta sarà l’ex Chelsea Lukaku, sbarcato a Manchester via Chelsea, in cambio di un assegno da ben 85 milioni di euro.

FORMAZIONI SAMPDORIA – La Sampdoria viene dalla sconfitta subita dall’Hellas Verona, neo-promossa in Serie A, e proverà quindi a rifarsi contro un avversario di spessore come appunto il Manchester United. Mister Giampaolo dovrebbe mandare in campo un 4-3-1-2 con Puggioni in porta, visto che il titolare Viviano ha alcuni problemi fisici. In difesa, Silvestre e Regini sarà la solita coppia di centrali, con Sala sulla fascia destra e l’ex talento del Cagliari, Murru, schierato sulla corsia mancina. A centrocampo, cabina di regia affidata ai piedi di Torreira, con Linetty (in panchina contro gli scaligeri), sull’interno di destra, e Verre a sinistra. Infine l’attacco, con Ricky Alvarez, altra novità rispetto all’uscita con l’Hellas, che occuperà la classica posizione del 10, raccordo fra centrocampo e attacco, con Quagliarella e Caprari i due terminali offensivi. Probabile inserimento in corso d’opera del 18enne attaccante iberico-senegalese Baldé, preso dalla Primavera, nonché di Kownacki, 20enne acquistato dai polacchi del Lech di Poznan.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Romero; Fosu-Mensah, Lindelof, Jones, Darmian; Carrick, Pogba; Mkhitaryan, Pereira, Martial; Lukaku. Allenatore: Mourinho.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni; Sala, Silvestre, Regini, Murru; Linetty, Torreira, Verre; Alvarez, Caprari, Quagliarella. All. Giampaolo.

