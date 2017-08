Probabili Formazioni/ Napoli Bayern Monaco: quote, ultime novità live (Audi Cup 2017)

Probabili formazioni Napoli Bayern Monaco (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI BAYERN MONACO: QUOTE E LE ULTIME NOVITA’ LIVE (AUDI CUP 2017) – Napoli e Bayern Monaco tornano a sfidarsi oggi in campo per la finalina di consolazione dell’Audi Cup, dopo aver rimediato rispettivamente una sconfitta contro Atletico Madrid e Liverpool: vista la posta in palio è probabile quindi come probabili formazioni in campo questa sera vedremo le seconde linee. Prima però ricordiamo brevemente alcuni dati: il match è atteso oggi mercoledi 2 agosto alle ore 17.30 sempre a Monaco di baviera in Germania, casa della formazione di Ancelotti, tempestata da critiche da parte dei tifosi per un inizio di stagione abbastanza deludente. Come detto, nonostante la partita amichevole sia comunque di grande livello tecnico, è probabile che sia Sarri che Ancelotti oggi mettano in campo le seconde linee chi in rosa ha bisogno di mettere sulle gambe minuti: chi saranno quindi i titolari?

QUOTE E PRONOSTICO - A dispetto delle aspettative dei fan del Napoli purtroppo il pronostico non arride agli azzurri: se diamo infatti un occhio alle quote fissate alla viglia dal portale di scommesse sportive bet 365 vediamo che il successo del Bayer Monaco è stato dato a 1.62, contro il 4.75 fissato per l’affermazioni dei campani: il pareggio infine è stato dato a 4.33.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Per la sfida contro la compagine tedesca il tecnico dei campani dovrà fare i conti con la stato di forma della propria rosa, oltre che dell’annunciata assenza del volto nuovo Ounas che ha rimediato una piccola distorsione alla caviglia nella partita di ieri contro l’Atletico Madrid. Ciononostante Sarri non dovrebbe rinunciare al suo 4-3-3, che terrebbe comunque tra i pali Pepe Reina: davanti allo spagnolo la coppia centrale dovrebbe essere formata da Maksimovic e Koulibaly. Sull’esterno dovrebbero trovare spazio Hysaj e Ghoulam, in grande rispolvero in questa edizione dell’Audi Cup 2017: il terzino algerino contro l’Atletico Madrid ha riacceso il feeling con Jose Callejon sulla fascia e lo spagnolo non dovrebbe mancare nel terzetto d’attacco assieme a Mertens e Insigne. A centrocampo oltre ai soliti possibili ballottaggi segnaliamo la sicura presenza di Hamsik, ora con Diawara e Zielinski a completamento del reparto.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO – Vista la débâcle con l’avversario di sempre il Liverpool di Klopp, oggi Ancelotti ha bisogno di un successo di fronte la pubblico di casa e quindi punterà sui titolari lì dove lo stato della rosa glielo permetterà. Di certo la vicinanza con la Supercoppa tedesca non aiuta a distendere gli animo in casa dei bavaresi, oggi più che mai motivati a convincere i proprio fan del lavoro fatto. Fatti i debiti conti, Ancelotti dovrebbe rimare sul classico 4-2-3-1 con Ulreich tra i pali e i già visti Javi Martine e Alaba davanti al portiere tedesco dato che Neuer è ancora fuori dai giochi: ai lati il reparto verrà ancora una volta completato da Hummels e Rafinha, anche se è probabile qualche ballottaggio per concedere minuti anche a Boateng e Marco Friedl. Tolisso e Renato Sanches potrebbero essere la cerniera tra i reparti visto che Thiago Alcantara, vittima di un piccolo infortunio, mentre Vidal dovrebbe giocare a centrocampo dietro alla punta Robert Lewandowski. Nel reparto offensivo le fasce esterne saranno occupate da James Rodríguez e Ribery, già in campo da titolare contro il Liverpool.

FORMAZIONI NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Sarri.

FORMAZIONE BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Rafinha, Javi Martinez, Alaba, Hummels; Tolisso, Renato Sanches; james Rodrigeuz, Vidal, Ribery; Lewandowski. Allenatore: Ancelotti

