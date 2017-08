Pronostici Champions League/ Scommesse e quote sulle partite di ritorno (3^ turno preliminare)

Pronostici Champions League (LaPresse)

PRONOSTICI CHAMPIONS LEAGUE: LE SCOMMESSE E LE QUOTE SULLE PARTITE DI RITORNO (3^ TURNO PRELIMINARE) – Tempo di primi verdetti per la Champions League: oggi mercoledì 2 agosto infatti si volgeranno i match di ritorno del 3^ turno preliminare. Saranno 14 gli incontri previsti stasera dato che la giornata odierna è stata anticipato dalla sfida tra Sheriff e Qarabag, che unica ha aperto la fase. Prima dia andare a vedere cosa ci diranno i pronostici per questi match di Champions League, riepiloghiamo il programma: il primo fischio d’inizio si udirà alle ore 19.00 con Apoel-Vitorul, Bate-Slavia Praga, e Cska Mosca-Brugge, mentre saranno ben 5 i match che avranno inizio alle ore 20.45 ultimo orario a disposizione. Vediamo ora nel dettaglio i pronostici stilati dalla nostra redazione questo 3^turno di Champions League, creati tenendo conti dei numero fattori in gioco stasera.

Partendo in ordine cronologico come detto il match di esordio sarà tra Apoel e Viitorul: in questo caso vista la storia, il blasone e il fattore campo la palma di favorito potrebbe andare alla compagine cipriota anche se va detto che dovrà ribaltare l’inaspettato 0-1 rimediato all’andata. Chi invece dovrebbe conferma quanto di buono visto nella prima parte del turno è lo Slavia Praga che stasera affronterà il Bate: i cechi forti del 1-0 non dovrebbero quindi fare fatica ad affermarsi anche un terra straniera. Match di fatto chiuso tra Cska Mosca e Aek, dato che il tabellone al andata sorrideva ai russi per 2-0, favoritissimi anche oggi in casa: sfida apertissima nel contempo tra Basaksehir e Brugge, che avevano realizzato un pirotecnico 3-3 in terra belga che apre a molteplici scenari oggi in campo turco, ben poco pronosticabili. E’ invece atteso il ribaltone in casa del Copenaghen: i danesi infatti stasera giocheranno in casa contro il Vardar che all’andata era riuscito a ferirli per 1-0. Un risultato quindi non impossibile da modificare per i leoni che comunque non nascono una cera inquietudine nella discesa in campo oggi. Aperto invece persino alla possibilità di andare oltre ai tempi regolamentari il pronostico del match tra Plzen e l’ex Steaua, il Fc Sb: in terra rumena il tabellone aveva visto un equilibratissimo 2-2, che pare possa affermarsi che oggi, benché sia tempo di verdetti. Difficile invece la missione dell’Young Boys contro la Dinamo Kiev nonostante il fattore campo: gli svizzeri gialloneri infatti devono recuperare un 3- 1 piuttosto complicato, e complice la fatica di una stagione di campionato appena iniziatale difficoltà non saranno poche.

Per Hafnaerjordur-Maribor il pronostico potrebbe favorire, ma solo di misura gli sloveni: a loro va il vantaggio dell' 1-0 fatto all’andata ma in casa gli islandesi potrebbero fare molto male. Altro match parecchio acceso sarà quello tra Ludogorest e H Beer Sheva: gli israeliani sono stati capaci di fissare sul 2-0 l tabellone nella partita di andata, ma i bulgari sanno bene che cosa c’è in palio oggi e il blasone che portano alle spalle. Stesso problema per Legia-Astana, con i kazaki in avanti di +2 sul punteggio ma con i polacchi per decisi a vendere cara la pelle, benchè i dati gli siano contro nel pronostico e le quote. Nessun particolare problema invece per l’Olympiakos vicina a ottenere il passaggio del turno sul Partizan; indispensabile il 3-1 fissato in Serbia all’andata per i greci che ora godono del fattore campo. Sfida invece abbastanza aperta tra Rijeka e Salisburgo: l’1-1 del precedente non lascia al sicuro nessuna delle due formazioni, specialmente se teniamo per un attimo da parte il peso che potrebbe avere per i croati la presenza del pubblico di casa. In Croazia quindi pare che l’episodio singolo potrebbe di fatto decidere l’incontro: stesso problema anche per Roseborg-Celtic, che con lo 0-0 dell’andata e un match molto intenso ma complesso appare difficile da pronosticare. Infine Ajax Nizza, tra i match più attesi di questo 3^turno preliminare: con l’1-1 iniziale e l’assenza annunciata di Cyprien e Balotelli nelle file rossonere il pronostico vede avanti i lancieri che di certo faranno di tutto per sfruttare l’occasione e il fattore campo.

© Riproduzione Riservata.