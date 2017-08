Rijeka Salisburgo/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Rijeka-Salisburgo - LaPresse

DIRETTA RIJEKA SALISBURGO: STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO – Rijeka-Salisburgo, che sarà diretta dall’arbitro turco Huseyin Gocek questa sera, mercoledì 2 agosto 2017 alle ore 20.45, sarà una delle sfide relative alle gare di ritorno del terzo turno preliminare di Champions League. Un match particolarmente interessante visto l'esito della gara d'andata, che rende assolutamente incerta la previsione riguardo chi riuscirà a raggiungere i play off, ovvero la porta per accedere tra le magnifiche trentadue d'Europa. Nel match d'andata, terminato uno a uno alla Red Bull Arena di Salisburgo, i croati hanno stanato gli avversari a inizio primo tempo, andando a colpire con una rete messa a segno da Gavranovic.

Il apertura di ripresa il sudcoreano Hwang ha pareggiato per i padroni di casa, ma il Rijeka è riuscito a resistere nel finale e a portare a casa un pareggio con gli che vale un piccolo vantaggio in vista del ritorno da giocare in casa.

Per i croati la qualificazione alla fase a gironi di Championa League è un vero e proprio sogno, ma anche il frutto di una lunga programmazione che nella scorsa stagione, per la prima volta, ha portato la squadra a interrompere l'egemonia della Dinamo Zagabria. Al tempo stesso però il Salisburgo vorrebbe spezzare la maledizione che da anni gli impedisce di arrivare alla fase cruciale della massima competizione europea, e proverà a sovvertire il pronostico piazzando un blitz in Croazia, che sarebbe una piccola impresa.

Ecco adesso le probabili formazioni della sfida che andrà in scena allo Stadion HNK Rijeka di Fiume: il Rijeka scenderà in campo con il portiere Sluga tra i pali, il macedone Ristovski sulla corsia laterale di destra e il bosniaco Kvrzic sulla corsia laterale di sinistra. Elez e Zuparic saranno i due difensori centrali, con Misic e il capitano della squadra, Bradaric, a muoversi per vie centrali sulla mediana. Sulla fascia destra si muoverà il brasiliano Heber, sulla sinistra il montenegrino Vesovic. In attacco, lo svizzero Gavranovic farà coppia con l'austriaco Gorgon.

La risposta del Salisburgo sarà affidata al portiere tedesco Walke, con il brasiliano Miranda e il croato Caleta-Car che giocheranno come centrali, mentre Lainer a destra e Ulmer a sinistra saranno i due esterni laterali di difesa. Il giapponese Minamino e il maliano Samassekou saranno impiegati come centrali di centrocampo, mentre l'altro tedesco Yabo giocherà sull'out di destra e il kosovaro Berisha coprirà invece il lato mancino del campo. Il sudcoreano Hwang farà invece coppia con l'israeliano Dabbur sul fronte offensivo.

L'equilibrio è stato comunque il vincitore della gara d'andata, col Rijeka che parte avanti non solo per il fattore campo, ma ovviamente anche per il gol realizzato in trasferta. La vittoria casalinga dei croati viene quotata 2.40 da Bet365, mentre Unibet offre a 3.35 la quota relativa all'eventuale pareggio e William Hill a 3.20 la quota per il successo esterno del Salisburgo. Rijeka-Salisburgo, mercoledì 2 agosto 2017 alle ore 20.45, si potrà seguire con gli aggiornamenti in diretta testuale sul sito uefa.com, ma sui canali italiani non ci sarà diretta tv o diretta streaming video via internet.

