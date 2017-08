Risultati Champions League/ Diretta gol live score: Ajax Nizza come finirà?

Risultati Champions League: ritorno terzo turno preliminare (LAPRESSE)

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, DIRETTA GOL LIVE SCORE: 3°TURNO PRELIMINARE (RITORNO, 1-2 AGOSTO 2017) - Mercoledì 2 agosto 2017 si completa il quadro del terzo turno preliminare di Champions League, con le sfide di ritorno che qualificheranno altre 7 formazioni agli spareggi di fine mese. I risultati in arrivo dalla serata odierna interessano quindi anche il Napoli, che si è classificato terzo nell’ultima Serie A guadagnandosi così l’accesso al quarto turno preliminare di Champions League. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2017-2018 (RITORNO TERZO TURNO PRELIMINARE)

Giovedì 4 l’urna di Nyon stabilirà gli ultimi accoppiamenti prima della fase a gironi. Per quanto riguarda le squadre più blasonate in campo, la strada sembra spianata per CSKA Mosca, Olympiacos e Dinamo Kiev. I moscoviti, allenati dal bielorusso Viktar Hancarenka, hanno messo una seria ipoteca sulla qualificazione vincendo 0-2 in casa dell’AEK Atene, che dovrà quindi espugnare l’Arena CSKA con 3 gol di scarto.

Ancora meglio ha fatto l’Olympiacos che settimana scorsa si è imposto per 1-3 sul caldissimo campo del Partizan Belgrado, chiamato ora all’impresa nel Pireo. Stesso punteggio ma interno, quindi 3-1, per gli ucraini della Dinamo Kiev che nel primo round hanno regolato gli svizzeri dello Young Boys. Discorso più aperto per Celtic ed Ajax: gli svizzeri hanno pareggiato in casa contro i norvegesi del Rosenberg (0-0) e dovranno strappare almeno un pari con gol.

I Lancieri invece arrivano dall’1-1 ottenuto sul campo del Nizza e partono quindi avvantaggiati ma contro la squadra francese, terza nell’ultima Bundesliga, ci sarà da stare attenti. All’Amsterdam Arena, recentemente intitolata al Johann Crujff, dovrebbe scendere in campo anche Mario Balotelli che all’andata ha firmato il punto del momentaneo vantaggio per il Nizza.

Una settimana fa la palma del match più divertente è andata a Club Bruges-Basaksehir: il risultato finale è stato di 3-3 ed ora i belgi sono chiamati a vincere ad Istanbul. Avvantaggiato anche l’Hapoel Beer-Sheva, giustiziere dell’Inter nella passata edizione dell’Europa League: gli israeliani affrontano in trasferta il Ludogorets partendo dal 2-0 del primo round.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE 2017-2017, RITORNO 3°TURNO PRELIMINARE

martedì 1 agosto 2017

RISULTATO FINALE Sheriff-Qarabag 1-2

mercoledì 2 agosto 2017

ore 19:00 CSKA Mosca-AEK

ore 19:00 APOEL-Vitorul

ore 19:00 BATE-Slavia Praga

ore 19:45 Basaksehir-Bruges

ore 20:00 Copenhagen-Vardar

ore 20:15 Young Boys-Dinamo Kiev

ore 20:15 Viktoria Plzen-Steaua

ore 20:30 Ludogorets-Hapoel Beer-Sheva

ore 20:30 Hafnarfjordur-Maribor

ore 20:45 Ajax-Nizza

ore 20:45 Olympiacos-Partizan

ore 20:45 Rijeka-Salisburgo

ore 20:45 Rosenberg-Celtic

ore 20:45 Legia-Astana

