Risultati Europa League/ Diretta gol live score 3^ turno preliminare (ritorno, 2-3 agosto 2017)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: DIRETTA GOL LIVE SCORE, TERZO TURNO PRELIMINARE (RITORNO, 2-3 AGOSTO 2017) - L’Europa League 2017-2018 torna protagonista anche questa settimana con le partite di ritorno del terzo turno preliminare: si tratta del penultimo ostacolo che le squadre dovranno superare per accedere alla fase a gironi, dopo il quale cui saranno anche i playoff di fine agosto per accedere alla vera e propria Europa League, cioè appunto alla sua fase a gironi. Si comincia già oggi, mercoledì 2 agosto, con due anticipi: si tratta di Sion-Suduva, che si giocherà alle ore 18.00 a Ginevra, ed inoltre Ael Limassol-Austria Vienna, il cui fischio d’inizio sarà a Larnaca sempre alle ore 18.00 italiane. La gran parte delle partite si giocherà invece domani, giovedì 3 agosto - d’altronde il giovedì è il giorno classico per l’Europa League: fra le tante partite spicca in ottica italiana naturalmente Milan-Craiova, che si disputerà a San Siro alle ore 20.45.

In questo turno preliminare sono entrate in corsa anche le 25 squadre direttamente qualificate senza dover passare dai precedenti due turni di qualificazione, che non riguardavano le nazioni con il ranking Uefa più alto, compresa l’Italia e di conseguenza il Milan, che dopo tre stagioni è tornato nel suo habitat più congeniale, quello delle Coppe europee, pur dovendo passare per così dire dalla porta di servizio, inevitabile per chi nello scorso campionato di Serie A ha ottenuto il sesto posto - Atalanta e Lazio si sono invece qualificate direttamente per la fase a gironi e le vedremo protagoniste a partire da settembre. Il modello per i rossoneri sarà il Manchester United, che a maggio ha vinto la scorsa edizione di Europa League e in questo modo ha conquistato la qualificazione per la Champions League, importante bonus per chi vince la vecchia Coppa Uefa - che i rossoneri nella loro storia non hanno mai conquistato, un buco da colmare per una società che ha sempre fatto dei trionfi internazionali un fiore all’occhiello.

Essendo le partite di ritorno, questa settimana si corre il rischio di ricorrere ai tempi supplementari e anche ai calci di rigore, se il risultato del ritorno dovesse essere speculare e opposto naturalmente a quello della partita d’andata. Vedremo se ci saranno sorprese, come ad esempio quella che nel secondo turno ha portato all’eliminazione dei turchi del Galatasaray per mano degli svedesi dell’Ostersund, certamente più in forma in questa fase della stagione. Ecco perché per il Milan è stato importante vincere già giovedì scorso la partita d’andata in Romania: il gol di Ricardo Rodriguez pone una serissima ipoteca sulla qualificazione per i playoff. Adesso però concentriamoci sulle due partite di oggi: l’Europa League scalda di nuovo i motori!

EUROPA LEAGUE, RITORNO 3^ TURNO

Oggi, ore 18.00

Sion-Suduva

Ael Limassol-Austria Vienna

Giovedì 3 agosto

Ore 17.00

Dinamo Minsk-Aek Larnaca

Shkendija-Trakai

Ore 18.30

Odd-Dinamo Zagabria

Ore 19.00

Zenit-Bnei Yehuda

Sparta Praga-Stella Rossa

Apollon-Aberdeen

Olexandriya-Astra Giurgiu

Videoton-Bordeaux

Gabala-Panathinaikos

Ore 19.30

Fola-Ostersund

Fenerbahce-Sturm Graz

Ore 19.45

Lyngby-Krasnodar

Ore 20.00

Maritimo-Botev Plovdiv

Paok Salonicco-Olimpik Donetsk

Skenderbeu-Mlada Boleslav

Ore 20.15

Lech Poznan-Utrecht

Ore 20.30

Altach-Gent

Hajduk Spalato-Brondby

Midtjylland-Arka

Ore 20.45

Oostende-Olympique Marsiglia

Ruzomberok-Everton

Milan-U Craiova

Athletic Bilbao-Dinamo Bucarest

Osijek-Psv Eindhoven

Ore 21.00

Panionios-Maccabi Tel Aviv

Ore 21.05

Domzale-Freiburg

Ore 22.00

Sporting Braga-Aik

