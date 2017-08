Rosenborg Celtic/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Rosenborg-Celtic - LaPresse

DIRETTA ROSENBORG-CELTIC: STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO – Rosenborg-Celtic, che sarà diretta dall’arbitro belga Jonathan Lardot questa sera, mercoledì 2 agosto 2017 alle ore 20.45, sarà una delle sfide relative alle gare di ritorno del terzo turno preliminare di Champions League. Tutto è aperto, tutto è ancora da decidere. Rosenborg e Celtic si giocheranno il passaggio del turno in Norvegia e può accadere davvero di tutto. Il punteggio dell'andata, un pareggio senza reti, tiene aperta ogni speranza per i padroni di casa, che si giocheranno il tutto per tutto davanti al proprio pubblico. Occhio però agli scozzesi, che oltre ad avere l'esperienza giusta, hanno due risultati utili su tre: la vittoria e il pareggio con gol, anche per 1-1.

Nessun problema di formazione per entrambe le squadre che cercheranno di giocarsela a viso aperto sin dai primi minuti. I padroni di casa potrebbero schierare il 4-3-3, in modo tale da creare molto filtro a centrocampo. Hansen si schiera tra i pali, mentre Hedenstad e Meling saranno molto probabilmente i due terzini titolari. Skjelvik e Reginiussen dovrebbero andare al centro della difesa, così come nella gara d'andata. Midtsjo e Jensen saranno i due incursori, con Konradsen che cercherà di impostare il gioco. In attacco spazio a Bendtner, che conosce bene l'Europa: l'ex Arsenal e Juventus sa cosa vuol dire giocare nella massima competizione e dunque vuole fare del suo meglio. A supporto sono pronti de Lanlay e Jevtovic.

Formazione interessante anche per il Celtic, che schiererà molto probabilmente il 4-1-4-1. Gordon va in porta, con Simunovic e Ajer a fare da scudo. Lustig e Tierney saranno i due terzini, mentre Brown dovrà fare filtro davanti la difesa. Trequarti davvero intasata per il Celtic, che schiera ben quattro uomini: Armstrong e Sinclair agiranno per vie centrali, Forrest e Ntcham giocheranno sulle corsie laterali. Unica punta Rogic, che proverà a scardinare la difesa avversaria.

Sarà una sfida molto importante per i norvegesi, che cercheranno di dare il massimo pur di qualificarsi. Il risultato è molto interessante per i ragazzi di Ingebrigtsen, ma bisognerà fare i conti con gli scozzesi. L'esperienza è tanta e il prestigio del club parla chiaro: il Celtic vuole tornare e vuole farlo passando dall'Europa. Non sarà semplice, ma Brendan Rodgers ha a disposizione due risultati su tre. Sarà sicuramente un match combattuto e davvero difficile da pronosticare.

Rosenborg-Celtic, mercoledì 2 agosto 2017 alle ore 20.45, si potrà seguire con gli aggiornamenti in diretta testuale sul sito uefa.com, ma sui canali italiani non ci saranno diretta tv o diretta streaming video via internet. Dando uno sguardo alle quote sul risultato della singola partita, il Celtic è leggermente favorito favorito: infatti l’agenzia Snai quota a 2,65 il segno 1 in favore del Rosenborg, si sale poi a 3,20 per il segno X che identifica il pareggio, ma infine si scende alla quota di 2,40 per il segno 2 che indicherebbe un colpaccio del Celtic in quel di Trondheim.

