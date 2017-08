Sampdoria-Manchester United/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato

Diretta Sampdoria-Manchester United (LAPRESSE)

DIRETTA SAMPDORIA-MANCHESTER UNITED: STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI - Prosegue la preparazione della Sampdoria che mercoledì 2 agosto alza l’asticella della difficoltà: nella quinta amichevole del precampionato 2017 i blucerchiati affrontano il Manchester United vincitore dell’ultima Europa League, ed allenato da una vecchia conoscenza del calcio italiano ovvero il portoghese José Mourinho. Che proprio contro la Sampdoria, quando allenava l’Inter nella stagione 2009-2010, si esibì nell’ormai famoso gesto ‘delle manette’ per contestare l’operato dell’arbitro (era Paolo Tagliavento, match del 20 febbraio 2010 conclusosi sullo 0-0).

Nel test match di Dublino (calcio d’inizio ore 20:45) lo Special One ritrova una Samp che sta cercando di mettere benzina nelle gambe ed oliare i meccanismi, in vista del debutto ufficiale nella nuova stagione in programma sabato 12 agosto; quel giorno i blucerchiati di mister Marco Giampaolo scenderanno in campo a Marassi per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia, contro la vincente di Vicenza-Foggia che si disputa invece questa domenica (6 agosto). Domenica 20 invece è in programma la prima giornata della Serie A 2017-2018, in cui la Sampdoria battezzerà sempre al Ferraris la matricola Benevento, che vivrà i primi 90 minuti della sua storia nella massima categoria.

Anche per il Manchester United è ormai tempo di fare sul serio: settimana prossima infatti i Red Devils contenderanno al Real Madrid la Supercoppa Europea 2017, appuntamento a Skopje nella serata di martedì 8 agosto (ore 20:45); la domenica seguente (13 agosto) la squadra di José Mourinho debutterà nella nuova Premier League ospitando il West Ham dalle ore 17:00. Manchester United che nei giorni scorsi ha preso parte all’International Champions Cup negli Stati Uniti, battendo prima i concittadini del Manchester City per 2-0 e poi il Real Madrid ai calci di rigore (1-1 nei tempo regolamentari); nell’ultimo match invece è arrivata una sconfitta di misura (0-1) per mano del Barcellona.

Contro gli inglesi Marco Giampaolo dovrebbe schierare la miglior formazione possibile: previsti Puggioni in porta e a protezione dell’area la coppia Silvestre-Regini, con i terzini Jacopo Sala e Pavlovic a completare la linea difensiva. A centrocampo previsti Edgar Barreto, Torreira e Linetty, mentre il belga Praet agirà tra le linee a supporto del tandem d’attacco formato da Quagliarella e Caprari. A disposizione il portiere Tozzo, i difensori Simic, Leverbe, Bereszynski, Murru e Dodò, i centrocampisti Capezzi, Verre, Djuricic ed Alvarez e gli attaccanti Bonazzoli e Kownacki.

Il Manchester United dovrebbe disporsi in campo con il modulo 4-2-3-1: tra i pali de Gea e in difesa la coppia centrale Lindelof-Bailly, con Antionio Valencia esterno basso a destra e Darmian sulla corsia mancina. A metacampo Pogba e il capitano Michael Carrick, sulla trequarti Lingard, Mkhitaryan e Rashford e in attacco il nuovo centravanti Romelu Lukaku. Nella ripresa potrebbe esordire con la maglia dei Red Devils l’ultimo acquisto: il centrocampista serbo Nemanja Matic appena arrivato dal Chelsea.

Quote: su snai.it troviamo il segno 1 per la vittoria del Manchester United a 1,50, quindi nettamente favorito rispetto al 2 per il successo della Sampdoria fissato a 5,00; il segno X per l’eventuale pareggio tra le due squadre vale invece 4,25. Opzione Under a quota 2,25, Over a 1,50, Gol 1,55 e NoGol 2,15.

L’amichevole precampionato tra Sampdoria e Manchester United non sarà trasmessa in diretta tv né in diretta streaming video da canali in italiano.

