Video Napoli-Bayern Monaco 2-0: qui il polacco Robert Lewandowski, 28 anni, attaccante (LAPRESSE)

VIDEO NAPOLI-BAYERN MONACO (2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (AUDI CUP 2017) - Il Napoli conquista il terzo posto nell'edizione 2017 dell'Audi Cup: dopo il KO contro l'Atletico Madrid la formazione di Sarri si consola battendo il Bayern Monaco per 2 a 0. Un successo di prestigio - anche se nel contesto di un'amichevole - per i partenopei che negli ultimi due giorni hanno ottenuto riscontri rassicuranti sullo stato di forma complessivo del gruppo e dei suoi elementi. Si accende la spia di emergenza per i campioni di Germania, all'ennesima sconfitta in questo pre-campionato travagliato, Carlo Ancelotti non sembra preoccupato più di tanto dei risultati (che a fine luglio-inizio agosto hanno un peso specifico molto limitato) ma sabato prossimo nella Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund ci sarà la prima cartina di tornasole. CLICCA QUI PER IL VIDEO DI NAPOLI-BAYERN MONACO (2-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (AUDI CUP 2017)

SINTESI PRIMO TEMPO - Nella prima frazione di gioco le due squadre regalano spettacolo al pubblico dell'Allianz Arena e vanno entrambe vicine al gol con Coman, Kimmich e Vidal, il portiere Sepe (che ha preso il posto di Reina) fa buona guardia in mezzo ai pali e con almeno tre interventi evita lo 0-1 ai suoi, dall'altra parte Koulibaly invece è più fortunato e sugli sviluppi di un calcio piazzato sblocca la contesa in seguito alla respinta iniziale di Fruchtl sulla conclusione di Maksimovic, prima dell'intervallo Mertens sfiora il raddoppio e Wintzheimer va vicino al pari trovando l'opposizione di Sepe mentre ci pensa proprio Koulibaly a sporcare la conclusione di Renato Sanches diretta verso la porta avversaria.

SINTESI SECONDO TEMPO - Nella ripresa il Bayern attacca con Tilmann ma il suo sinistro non impensierisce Rafael Cabral che nel frattempo ha rilevato Sepe (autore di una prova assolutamente più che sufficiente), al 55' Mertens alimenta l'azione che porterà al raddoppio del Napoli con Giaccherini che deposita il pallone in rete alle spalle di Fruchtl. Sotto di due gol Ancelotti getta nella mischia Tolisso e Ribery ma ormai è tardi, su calcio di punizione Milik sfiora il tris e la compagine tedesca non riesce nemmeno a dimezzare lo svantaggio e a ritornare in partita.

DICHIARAZIONI - Nella sala stampa dell'Allianz Arena il tecnico del Bayern Monaco, Carlo Ancelotti, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Tra le squadre italiane che abbiamo affrontato nella pre-season il Napoli è senz'altro quella più rodata, non mi sorprenderei se anche quest'anno la squadra di Sarri si rivelasse molto competitiva, il tecnico ha fatto davvero un gran lavoro e la sua mano si vede. Perdere non fa mai piacere, nemmeno in un'amichevole, ma mi sembra presto per giudicare, sabato prossimo contro il Borussia in Supercoppa sarà il primo vero banco di prova. Noi continueremo a lavorare con l'obiettivo di farci trovare pronti quando servirà davvero, grazie ai nuovi acquisti abbiamo una rosa migliore rispetto a quella di dodici mesi fa".

Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, è intervenuto durante la conferenza stampa: "Ieri contro l'Atletico avevamo giocato meglio ma in compenso non ci siamo distratti in fase difensiva, motivo per cui il Bayern non ci ha fatto gol. Purtroppo le temperature elevate non ci hanno consentito di giocare ai ritmi che volevamo, e per quanto gli avversari fossero di prestigio non so che utilità possano avere queste amichevoli. Mi sono piaciuti i portieri, entrambi hanno risposto bene alla chiamata. In questi ultimi giorni stiamo alleggerendo i carichi di lavoro per concentrarci prevalentemente sulla tattica, il nostro obiettivo è arrivare in forma ai play-off di Champions, ora voleremo in Inghilterra sperando di non trovare il caldo infernale della Germania. I complimenti di Ancelotti mi fanno molto piacere, è un allenatore che ha vinto dovunque è andato e da lui ho solo da imparare, ma voglio ricordarvi che tra pochi il Bayern sarà impegnato in Supercoppa e per forza di cose non poteva spremersi quest'oggi in Audi Cup".

