Young Boys Dinamo Kiev/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote, risultato live

Diretta Young Boys Dinamo Kiev (LaPresse)

DIRETTA YOUNG BOYS DINAMO KIEV: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO – Young Boys Dinamo Kiev, diretta dall’arbitro Pawel Gil è in programma oggi mercoledi 2 agosto alle ore 20.15 allo Stade de Suisse di Berna, valida quale ritorno del 3^ turno preliminare di Champions League 2017-2018. Quella di questa sera è senza dubbio una delle sfide più attese di questo turno, con gli ucraini che vantano un blasone importante in Europa. La stagione è cominciata alla grande per la Dynamo, che nel match di andata del terzo turno preliminare ha battuto per 3-1 lo Young Boys: in risultato che tiene al sicuro la qualificazione per i playoff di Champions, nonostante la rete segnata dagli svizzeri lasci ancora aperta la speranza di qualificazione alla formazione elvetica, che dovrebbe vincere per 2-0 per staccare il pass qualificazione.

Un'ipotesi quantomeno fantasiosa, vista la forza dimostrata in questo inizio di stagione da parte della Dynamo, che in campionato viaggia già al comando della classifica dopo appena due partite, frutto anche del successo ottenuto in trasferta sul campo dello Shakhtar Donetsk nella prima giornata (1-0 per la Dynamo allenata dal tecnico Khatskevich. Chi riuscirà a passare il turno e giocarsi la possibilità di accedere alla fase finale della più importante competizione europea per club?

Allora fu un brusco risveglio europeo per lo Young Boys, battuto sonoramente in Ucraina per 3-1: proprio qualche ora prima i tifosi della squadra elvetica erano al settimo cielo dopo la straordinaria vittoria all'esordio del campionato svizzero contro i campioni del Basilea, battuti con un secco 2-0, un risultato che non lascia diritto di replica agli avversari, sorpresi anche loro dalla forza dimostrata dalla squadra allenata dall'austriaco Hutter. Per lo Young Boys ci sono tanti calciatori di livello, come ad esempio Ravet e Sulejmani, gli artefici del successo clamoroso contro il Basilea all'esordio in campionato. Ma non solo, perché gli svizzeri avevano stupito anche in pre-campionato, battendo il Benfica per 5-1 in amichevole. Nella trasferta ucraina, lo Young Boys è sceso in campo con il modulo 4-2-2-2: uno schieramento insolito, ma che potrebbe venire riproposto al ritorno e che prevedeva Aebischer e Sanogo mediani bassi, con Fassnacht e Ravet in posizione di trequartisti centrali, dietro alla coppia d'attacco composta da Sow e Hoarau. In difesa linea a 4 con Benito, Nuhu, von Bergen e Mbabu mentre tra i pali è stato messo nella probabile formazione l'estremo difensore von Ballmoos.

La trasferta in Svizzera dovrebbe essere una formalità per la Dinamo, che affronta una squadra, lo Young Boys, che deve recuperare uno svantaggio di due reti, dopo il 3-1 rimediato all'andata. E’ facile che il tecnico volga riproporre la medesima formazione già vista in campo in terra ucraina il che porterebbe in porta Koval con difesa a 4 con Moroziuk e Kadar terzini, Vida e Khacheridi coppia centrale. In mediana Shepelev e Sydorchuk, mentre in avanti spazio alla fantasia e forza di Yarmolenko, schierato a destra sulla linea di trequarti che comprendeva anche il numero 19 Harmash e l'esterno sinistro Gonzalez. Unica punta centrale Mbokani, nativo della Repubblica del Congo: allora però a segnare le reti che hanno deciso la partita sono stati Yarmolenko al minuto numero 15, Mbokani al 34' e Harmash al 93', poco dopo il provvisorio 2-1 siglato da Fassancht.

In Svizzera sarà un incontro molto equilibrato. I bookmakers del sito di scommesse sportive bet365 assegnano una quota di 2.50 (la migliore) per il segno 1, mentre il successo della Dinamo Kiev è dato a 2.63: l’X è stato fissato a 3.50. Segnaliamo infine che la partita tra Young Boys e Dinamo Kiev non sarà trasmessa in Italia in diretta tv o in diretta streaming video, ma sarà possibile per tutti gli appassionati rimanere aggiornati sulle ultime novità e il risultato live del match collegando al sito ufficiale www.uefa.com.

© Riproduzione Riservata.