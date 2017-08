Atp Cincinnati 2017/ Diretta Muguruza Halep, Kyrgios Dimitrov: streaming video e tv, orario delle finali

Nick Kyrgios è in finale a Cincinnati 2017 (Foto LaPresse)

Muguruza-Halep e Kyrgios-Dimitrov: sono queste le due finali a Cincinnati 2017, il torneo di tennis nel Nord America che anticipa gli Us Open e rappresenta la tappa di avvicinamento a New York più importante tra quelle in programma. Quella femminile scatterà alle ore 20 italiane, quella maschile non sarà prima delle ore 22 e potrebbe ovviamente slittare di qualche minuto. Lo spettacolo del Western & Southern Open arriva così alla sua conclusione: se nel tabellone Wta tutto sommato abbiamo una finale che poteva essere attesa - al netto dell’eliminazione della numero 1 Karolina Pliskova - il tabellone Atp ci ha regalato una grande sorpresa con due giocatori che per la prima volta sono all’ultimo atto di un Master 1000, e possono mettere le mani sul primo grande titolo nella loro carriera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO DI CINCINNATI 2017

La diretta tv delle due finali a Cincinnati 2017 riguarda due appuntamenti distinti: il torneo maschile sarà su Sky Sport 2, e dunque si potrà assistere ai match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Siamo invece su SuperTennis per la finale del torneo femminile: qui la diretta streaming video è garantita dal sito www.supertennis.tv. Ricordiamo anche che il portale ufficiale del Western & Southern Open è www.wsopen.com, mentre le pagine sui social network per tutte le informazioni utili sono facebook.com/cincytennis e, su Twitter, @cincytennis. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL TORNEO CINCINNATI 2017 (DONNE)

LA FINALE FEMMINILE

Difficile dire quale sia la vera favorita per la vittoria del titolo Wta: Garbine Muguruza è una giocatrice che non ha vinto tantissimo in carriera (4 titoli) ma, al netto del primo trionfo a Hobart (ormai oltre tre anni e mezzo fa) ha la grande tendenza ad arrivare in fondo negli appuntamenti che contano. Già campionessa di Wimbledon poche settimane fa, la spagnola continua la sua corsa verso la prima posizione nel ranking e può vincere il primo Premier V della carriera, dopo un percorso che l’ha vista eliminare Svetlana Kuznetsova - in tre set - e demolire la Pliskova, che era la campionessa in carica e favorita per il titolo.

Simona Halep ha 25 finali in carriera, 15 delle quali vinte; tuttavia la rumena, che ha già tre Mandatory e tre Premier V nella sua carriera, non è mai riuscita a fare il salto di qualità quando avrebbe potuto, fermandosi sempre ad un passo dal numero 1 Wta e non riuscendo ancora a vincere uno Slam (ha giocato e perso due finali). Da questo punto di vista meglio la Muguruza, che magari è meno costante sul lungo periodo ma quando arriva in fondo è una sentenza; la spagnola ha giocato una finale Major in più ed è 2-1 negli ultimi atti dei tornei più importanti, 3-2 se consideriamo la vittoria di Pechino (2015) e la finale persa a Wuhan (la settimana precedente).

LA FINALE MASCHILE

Nick Kyrgios e Grigor Dimitrov arrivano alla finale di Cincinnati 2017 con percorsi estremamente diversi. Il bulgaro ha approfittato del forfait di Roger Federer (avrebbe potuto incrociarlo ai quarti) e ha comunque fatto il suo, battendo per la prima volta in carriera Del Potro e poi liberandosi dello scomodo Isner. Kyrgios ha fatto il colpo contro Rafa Nadal e poi non ha tremato di fronte al veterano Ferrer: ennesima dimostrazione di come il giovane australiano possa battere chiunque in partita secca, ma forse gli manchi ancora qualcosa a livello di concentrazione e freddezza sul campo per essere davvero un big. Come dicevamo, entrambi sono alla prima finale di un Master 1000: sono 11 le finali di Dimitrov (record 6-5) e quattro quelle di Kyrgios (3-1), ma i titoli più importanti sono Acapulco per il bulgaro e Tokyo per l’australiano, entrambi Atp 500.

C’è dunque la possibilità di fare un bel passo avanti in classifica, e soprattutto di mettere un’altra bandierina sulla mappa di avvicinamento alle grandi vette del circuito: Dimitrov fa parte di una generazione che non ha confermato le grandi aspettative e non è riuscita a impensierire i Big Four rimanendo sempre un passo indietro, mentre Kyrgios al netto degli anni in più degli Zverev e dei Tiafoe può essere ancora inserito nella NextGen (dopo tutto nel 2013 vinceva gli Australian Open juniores) ma adesso, arrivato a 22 anni, è arrivato anche per lui il momento di fare il salto di qualità.

