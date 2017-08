Barcellona Betis/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Barcellona Betis (Foto LaPresse)

Barcellona Betis è la prima giornata della Liga 2017-2018: alle ore 20:15 di domenica 20 agosto arriva l’esordio per i nuovi blaugrana, a caccia del titolo di Primera Division che lo scorso maggio hanno consegnato nelle mani del Real Madrid. Una sfida interessante e sentita per la squadra catalana, che vuole immediatamente riscattare il disastro della Supercoppa di Spagna e rimettere le mani su un campionato che ha comunque dominato nel Terzo Millennio, conquistando otto titoli nelle ultime 13 edizioni. Avversario di giornata il Betis Siviglia, squadra andalusa che riparte da una tranquilla salvezza e vuole verificare le sue possibilità di arrivare nella zona europea (non sarà facile: l’anno scorso i biancoverdi sono arrivati a 24 punti dal settimo posto, ultimo utile per andare in Europa League).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DELLA LIGA

Barcellona Betis sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports: tutti gli abbonati alla televisione satellitare potranno dunque assistere alla partita del Camp Nou, con possibilità di attivare il servizio di diretta streaming video su tablet e smartphone, senza costi aggiuntivi e grazie all'applicazione Sky Go.

DOPO GLI ATTENTATI

La partita arriva a pochi giorni dagli attentati in Catalogna: uno nel centro di Barcellona - sulle Ramblas - l’altro a Cambrils dove il pronto intervento della polizia ha sventato un’altra potenziale strage. Il Barcellona ha pensato a un evento commemorativo per l’occasione: sulle maglie blaugrana il nome dei giocatori sarà sostituito dalla scritta “Barcelona” e comparirà anche l’hashtag #TotsSomBarcelona (“siamo tutti Barcellona”) in rigoroso catalano. In più al Camp Nou verrà osservato un minuto di silenzio in ricordo e onore delle vittime e tutte le squadre della Liga scenderanno in campo con la fascia nera al braccio, simbolo universale per indicare il lutto.

COME ARRIVA IL BARCELLONA

Il Barcellona arriva all’esordio nella Liga con la pesante sconfitta incassata in Supercoppa: cinque gol subiti dal Real Madrid in due partite che hanno immediatamente posto dubbi sul nuovo progetto di Ernesto Valverde. Il quale è chiamato a un compito difficile: raccogliere l’eredità di Luis Enrique che, pur avendo chiuso in calo, ha portato due campionati e la Champions League nella bacheca blaugrana. Il problema per l’ex allenatore dell’Athletic Bilbao è che questo gruppo non è più quello di un tempo: le gerarchie interne si sono rovesciate e l’analogia può essere quella della fine del meraviglioso ciclo di Johan Cruijff, quando dalle ceneri del Dream Team ci volle tempo per tornare a dominare in Spagna e fuori. La campagna acquisti ha portato finora due soli giocatori (Nélson Semedo e Paulinho) e si aspetta ancora il colpo grosso: il problema è che finora i grandi nomi (da Di Maria a Ousmane Dembélé passando per Coutinho) non sono ancora sbarcati e non è detto che lo faranno, e intanto Valverde è senza Neymar.

COME ARRIVA IL BETIS

Come già detto, il Betis lo scorso anno si è agevolmente salvato ma, per aumentare le proprie ambizioni, la società ha chiamato in panchina Quique Setién, che ha condotto il Las Palmas nelle prime posizioni della classifica prima di un inevitabile calo. Già calciatore dell’Atletico Madrid e con tre presenze nella nazionale maggiore, Setién ha il compito di portare il Betis a un’altra salvezza e magari cercare di avvicinare l’Europa. Il calciomercato è stato importante: proprio dal Barcellona è arrivato Cristian Tello e in più a Siviglia sono sbarcati giocatori come Javi Garcia, Andrés Guardado, Sergio Léon e Victor Camarasa, per una spesa di 28 milioni di euro che lascia bene intendere quali siano i progetti della società. L’esordio nella Liga non poteva essere peggiore ma questo Betis sa di potersela giocare almeno per strappare un punto al Camp Nou, contro un Barcellona in crisi di identità.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Nel Barcellona due pesanti tegole: Iniesta e Luis Suarez sono ai box e insieme a loro Valverde ha lasciato a casa Munir El Haddadi (che potrebbe essere ceduto) e Douglas. Non ci sarà Paulinho, per il cui trasferimento bisogna ancora superare qualche problema amministrativo; dunque davanti a Ter Stegen dovrebbero giocare Piqué e Umtiti con Aleix Vidal e Jordi Alba sulle corsie, in mezzo al campo Denis Suarez potrebbe prendere il posto di Iniesta affiancando Sergio Busquets e Rakitic (attenzione però ad André Gomes, titolare nel ritorno della Supercoppa) mentre nel tridente offensivo Messi e Gerard Deulofeu faranno da supporto a Paco Alcacer, di fatto l’unica prima punta a disposizione nella rosa.

Il Betis dovrebbe disporsi con il 4-1-4-1, modulo utilizzato da Setién con il Las Palmas: in porta Dani Giménez con una difesa che prevede Barragan e Durmisi sugli esterni con coppia centrale formata dai due nuovi arrivi Feddal e Jordi Amat. Lo schermo davanti alla difesa dovrebbe essere Javi Garcia senza alcuna discussione; in mezzo al campo Camarasa fa coppia con Guardado, sulle corsie laterali capitan Joaquin, veterano del gruppo, e Cristian Tello saranno le frecce a disposizione della squadra per provare a far male al Barcellona. Il ruolo di prima punta se lo giocano Sergio Léon e Antonio Sanabria, altro ex di giornata (è cresciuto nel vivaio blaugrana).

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Secondo la Snai, il Barcellona è ovviamente favorito per la partita della Liga: c’è una grande differenza tra la quota per la vittoria blaugrana (segno 1) e quella del Betis (segno 2), siamo infatti rispettivamente a 1,19 e 14,00 e dunque gli andalusi non godono di troppi favori. Anche il pareggio (segno X) porta in dote una vincita potenzialmente interessante: vale 7,25 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

