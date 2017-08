Bologna Torino/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bologna Torino (LaPresse) - repertorio

Bologna-Torino, domenica 20 agosto 2017 alle ore 20.45, sarà diretta dall’arbitro Davide Massa. Alla prima giornata subito una classica della Serie A tra due squadre gloriose (quattordici scudetti in due); due squadre che cercano un posto preciso in una scacchiera della Serie A mai come quest'anno variegata e incerta alle spalle del gruppo delle grandi. Sicuramente il Torino spera di potersi reinserire in zona Europa League, impresa ottenuta solo nel 2014 in tempi recenti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Bologna-Torino, domenica 20 agosto alle ore 20.45, sarà una diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky, che potranno seguire l'incontro collegandosi sul canale 254 del satellite, Sky Calcio 4 HD. Per tutti gli abbonati c'è anche la possibilità di collegarsi sul sito skygo.sky.it e seguire l'incontro in diretta streaming video via internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Donadoni dovrebbe usare il 4-3-3, data la possibile assenza di Verdi per un problema al gomito. In ogni caso Mirante pare confermato tra i pali e con lui anche De Maio e Gonzales come coppia di centrali, con Torosidis e Masina liberi sulle fasce: a centrocampo sarà Nagy in cabina di regia con Taider e Poli a completamento del reparto e c’è grande attesa per l’ex rossonero che spera con i felsinei di trovare maggior continuità e risultati. Ipotizzato un tridente come modulo di attacco si pensa che Destro sia al vertice mentre Di Francesco e Krejci agiranno di contorno anche se l’ex Lanciano potrebbe dare spazio a verdi magari nella ripresa.

Mihajlovic invece non dovrebbe discostarsi dal 4-2-3-1, nonostante le assenze di Boyè, Lyanco, Baselli e Valdifiori. Sirigu sarà fisso tra i pali, mentre davanti all’ex Psg dovremmo vedere la coppia di centrali N’Koulou e Moretti,con Barreca e Zappacosta attesi sulle fasce: a centrocampo saranno invece Obi e Rincon fare da cerniera tra i reparti. Ljajic è atteso quindi sulla trequarti dietro a Belotti unica punta, mentre Iago Falque e Berenguer non dovrebbero mancare a completare il reparto. Attenzione però ai possibili ballottaggi in difesa per N’Koulou e Rincon, dati rispettivamente in forse con Rossettini e Acquah.

COME ARRIVANO LE SQUADRE

Ci sarà un posto in più per la qualificazione nelle Coppe in questa stagione e il Toro vuole giocarselo dopo un mercato come sempre movimentato, fatto di cessioni eccellenti ma anche di interessanti arrivi, come quello di Berenguer letteralmente soffiato al Napoli. Soprattutto, è rimasto in granata il 'Gallo' Belotti, il bomber della Nazionale e dello scorso campionato, blindato dal presidente Urbano Cairo con una clausola da cento milioni di euro che nessuno finora è riuscito a forzare. Con Sinisa Mihajlovic sempre in panchina, i granata sembrano poter essere la macchina da gol già vista nella passata stagione, con l'obbligo però di rinforzare la difesa.

Più difficile il compito di un Bologna che già lo scorso anno è andato incontro a momenti molto complicati, con un girone di ritorno fatto di sconfitte brucianti come quella casalinga contro il Napoli, con sette gol subiti. Già fuori dalla Coppa Italia, i felsinei non hanno piazzato colpi particolarmente a effetto sul mercato, e rischiano, partendo eventualmente male, di vivere un'annata in affanno: rischio che Donadoni vorrebbe assolutamente prevenire.

COSI’ IN ESTATE

Il precampionato del Bologna era stato discreto, vittorie nette contro formazioni di Serie C come il Sudtirol o di Serie D come il Trento, poi il crollo contro i tedeschi dell'Hoffenheim (comunque impegnati nel preliminare di Champions League) ha rappresentato un campanello d'allarme forse sottovalutato dalla squadra rossoblu, che in casa contro il Cittadella, nel terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia, è andata incontro ad una clamorosa debacle. Zero a tre per i veneti allo stadio Dall'Ara il risultato finale, con i gol realizzati da Kouame, Pasa e Litteri tutti nel primo tempo, in una partita comunque influenzata dall'espulsione di Simone Verdi dopo appena cinque minuti di gioco.

Sicuramente più convincente il cammino del Torino che ha battuto formazioni di massima serie in amichevole come il Guingamp (Ligue 1) e il Friburgo (Bundesliga) e ha pareggiato contro l'Huddersfield (Premier League). Ma la prestazione più convincente è stata la goleada che ha regalato la qualificazione al quarto turno di Coppa Italia: sette a uno al Trapani con tripletta di Belotti e gol di Berenguer, Obi, Iago Falque e De Silvestri.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Probabilmente anche a causa delle indicazioni fornite dalla Coppa Italia, a dispetto del fattore campo le agenzie di scommesse considerano il Torino favorito per la vittoria all'esordio in questo nuovo campionato, con Betclic che propone a 2.30 la quota per la vittoria granata, mentre il pareggio viene offerto a una quota di 3.50 da Bet365 e l'eventuale vittoria felsinea a una quota di 3.25 da Bwin.

