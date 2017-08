Carrarese Cuneo/ Streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Carrarese Cuneoi (LaPresse)

Carrarese Cuneo è la partita in programma oggi domenica 20 agosto 2017 alle ore 18.00 e valida nel terzo turno preliminare della Coppa Italia Serie C 2017. Nel primo turno della fase a gironi, la formazione toscana allenata da mister Baldini ha conquistato un punto sul campo del Monza, al termine di una gara equilibrata che si è conclusa sullo 0-0. I brianzoli erano reduci da una vittoria sul campo del Cuneo nella prima giornata per 2-1, ma non sono riusciti a superare fra le mura amiche le resistenze dei giallo-azzurri, che hanno portato a casa un risultato positivo in attesa del match contro i piemontesi. Per ironia della sorte, il Cuneo sarà anche il primo avversario in campionato nella prima giornata in programma il prossimo 27 agosto, ma si giocherà in quel caso a campi invertiti.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo infine che la partita tra Carrarese e Cuneo, attesa per questa sera, non sarà visibile in diretta tv, ma sarà possibile vedere la sfida di Coppa Italia Serie C in diretta streaming video collegandosi al sito ufficiale Lega Pro Channel, disponibile al portale Sportube.tv, a cui però sarà necessario iscriversi per accedere al servizio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Passando all'analisi delle probabili formazioni di Carrarese-Cuneo, Baldini dovrebbe optare per un 4-3-3 che vede la conferma di quasi tutto lo schieramento dello scorso match di coppa, eccezion fatta per Tentoni, che sarà sostituito a centrocampo da Foresta, e da Cais, che dovrebbe invece partire titolare a discapito del più esperto bomber Coralli. Per Ciccio Tavano, invece, è prevista la conferma sul lato sinistro dell'attacco con la possibilità di scatenare il tiro a piede invertito. Dall'altra parte mister Massimo Gardano schiera un 4-3-1-2 con Stancapiano in porta, Bertoldi, Boni, Conrotto e Quitadamo in difesa. In mediana Rosso, Cristini e Secondo dovrebbero avere una maglia da titolare al centro del reparto, lasciando a Gerbaudo il ruolo di trequartista alle spalle di Zamparo e Dell'Agnello in avanti. Possibile qualche minuto in campo anche per Filippo Boniperti, ex giovanili della Juventus, che potrebbe trovare spazio a gara in corso.

PAROLA AI TECNICI

Il tecnico Baldini nel dopo-gara di Monza si è dichiarato soddisfatto della tenuta dei suoi nei confronti di un avversario temibile ed avanti atleticamente, ma sa anche che lo sforzo dovrà essere maggiore nelle prossime settimane per giungere pronti ad affrontare una stagione carica di aspettative dalla piazza. Il tecnico del Cuneo Gardano, al contrario, non può ritenersi certamente soddisfatto del risultato ottenuto nella prima gara, in cui sono state disattese le speranze del pubblico all'esordio casalingo in stagione. Nonostante ciò, il mister piemontese ha rinnovato la fiducia ai suoi uomini ed ha espresso il suo rammarico per aver perso la gara per due rigori, richiedendo pazienza per una squadra quasi del tutto nuova e piena di giovani elementi. Servirà un duro lavoro, però, come ha aggiunto il capitano della squadra Giorgio Conrotto, per continuare su questa buona strada e partire con il piede giusto in campionato. Ricordiamo che anche il Monza, così come la Carrarese, sarà avversario dei piemontesi in campionato nel girone A, come hanno stabilito i calendari della scorsa settimana.

