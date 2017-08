Classifica Vuelta 2017/ Dennis in maglia rossa: dominio Bmc dopo la cronosquadre (oggi, 2^ tappa)

Classifica Vuelta (LaPresse)

CLASSIFICA VUELTA 2017: LA MAGLIA ROSSA E LE ALTRE GRADUATORIE (2^ TAPPA, OGGI 20 AGOSTO) - La classifica della Vuelta 2017 sorride alla Bmc dopo la cronosquadre di ieri che ha regalato la maglia rossa a Rohan Dennis, in quanto l’australiano è stato il primo corridore della squadra vincente a tagliare il traguardo e di conseguenza il regolamento lo premia assegnandogli il simbolo che spetta al primo nella classifica generale. Classifica che naturalmente vede ai primi posti i sei atleti della Bmc che hanno chiuso la cronosquadre vittoriosa senza staccarsi (chi si stacca viene classificato con il tempo che ha effettivamente impiegato ad arrivare al traguardo): con orgoglio italiano, possiamo sottolineare che ben tre sono azzurri. Infatti con lo stesso tempo di Dennis troviamo Daniel Oss, Alessandro De Marchi e Damiano Caruso, oltre all’irlandese Nicolas Roche e l’americano Tejay Van Garderen.

A seguire troviamo i corridori di Quick Step-Floors e Sunweb, le due squadre che hanno chiuso la cronosquadre entrambe con un ritardo di 6” dalla Bmc: fra questi anche un altro italiano, Matteo Trentin della Quick Step, e naturalmente il suo capitano Bob Jungels. Per quanto riguarda invece la sfida dei big (che sono davvero tanti in questa Vuelta), bisogna osservare che il Team Sky di Chris Froome ha chiuso a 9” dai vincitori: il britannico dunque guadagna già qualche secondo sui principali avversari. Nono posto per la Bahrain-Merida di Vincenzo Nibali con un ritardo di 31”, undicesima a 35” la Trek-Segafredo di Alberto Contador, mentre l’Astana di Fabio Aru si deve accontentare del sedicesimo posto a 41” e la Ag2R-La Mondiale di Romain Bardet è addirittura diciottesima a 46”. Questo significa che Froome ha guadagnato 22” su Nibali, 26” su Contador, 32” su Aru e 37” su Bardet - identificando questi cinque come i più autorevoli candidati al podio finale di Madrid, che però è un obiettivo concreto anche per altri corridori di ottimo livello.

Quanto alle altre graduatorie, bisogna innanzitutto segnalare che al termine della cronosquadre non è stata assegnata la classifica a punti, dal momento che si è trattato di una prova disputata non a livello individuale: dunque la prima maglia verde sarà in palio solamente oggi, probabilmente per chi vincerà lo sprint che è ragionevole attendersi sul traguardo di Gruissan. Gli organizzatori invece sono riusciti ad identificare una saltella che hanno contrassegnato come Gpm di terza categoria, buono per assegnare a Nicolas Roche la prima maglia a pois, mentre la maglia bianca della combinata è sulle spalle del nostro Daniel Oss. Tre maglie assegnate, tutte alla Bmc: la cronosquadre è stata dominata dalla squadra che era proprio la favorita in questo genere di prova, ma la strada verso Madrid è ancora lunga altre 20 tappe…

CLASSIFICA GENERALE

1. Rohan Dennis (Aus, Bmc) in 15'58"

2. Daniel Oss (Ita, Bmc) s.t.

3. Nicolas Roche (Irl, Bmc) s.t.

4. Alessandro De Marchi (Ita, Bmc) s.t.

5. Damiano Caruso (Ita, Bmc) s.t.

6. Tejay Van Garderen (Usa, Bmc) s.t.

7. Yves Lampaert (Bel, Quick Step-Floors) a 6"

8. David De la Cruz (Spa, Quick Step-Floors) s.t.

9. Bob Jungels (Lus, Quick Step-Floors) s.t.

10. Julian Alaphilippe (Fra, Quick Step-Floors) s.t.

