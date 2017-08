Diretta/ Atalanta Roma: streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Atalanta Roma (LaPresse)

Atalanta Roma, diretta dall’arbitro Piero Giacomelli è la partita in programma oggi domenica 20 agosto 2017 alle ore 18.00 attesa allo stadio Atleti azzurri d’Italia e valida per la 1^giornata della serie A 2017-2018. Nell’anticipo della prima domenica di campionato sono tantissimi i motivi di interesse, a cominciare dalla mini-rivoluzione in atto nel club capitolino con l'arrivo del nuovo direttore sportivo Monchi (che ha fatto grandi cose al Siviglia) e soprattutto del nuovo tecnico Eusebio di Francesco che ha lo scomodo compito di non far rimpiangere Luciano Spalletti che ha portato i giallorossi a realizzare il record di punti (87) in una singola stagione: in altri tempi un bottino simile avrebbe consentito di vincere il titolo a mani basse, oggi che la quota scudetto si è incredibilmente alzata per effetto di una Juventus schiacciasassi non bastano così. Rimangono ancora tanti punti interrogativi sulla nuova Roma che non può più fare affidamento su Rudiger, Paredes, Szczesny e Salah; la dirigenza americana ha puntato su Kolarov, Defrel, il giovanissimo turco Under, Pellegrini, Gonalos, Karsdorp ed Hector Moreno in attesa del gran colpo che potrebbe ancora arrivare da qui al 31 agosto.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo infine che la partita tra Atalanta e Roma sarà visibile in diretta tv sulle reti di Sky e Mediaset Premium: appuntamento sui canali 201, 206 e 251 del satellite e sui numeri 370 e 380 del digitale terrestre; le pay-tv sopra citate offriranno ai rispettivi abbonati anche la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video grazie ai servizi Sky Go e Premium Play utilizzabili come app su smartphone e tablet oppure collegandosi via PC.

PROBABILI FORMAZIONI

Con ben chiari gli obbiettivi della stagione sia Atalanta che Roma non possono commettere passi falsi a partire dai rispettivi tecnici e delle rispettive scelte per le probabili formazioni. Gasperini dovrebbe riproporre un 3-4-2-1 che vedrebbe Berish tra i pali e con Masiello-Caldara-Toli a difesa dello specchio. Nel ampi centrocampo spazio a Freuler e De Roon al centro, mentre Hateboer e Gosens sono attesi sulle fasce. Davanti Kurtic e Gomez faranno ancora da spalla a Petagna prima punta. 4-3-3 invece per la Roma sotto al guida di Di Francesco: tra i pali il titolare sarà Alisson con Fazio in coppia con Manolas al centro e Bruno Perse e Kolarov attesi sull’esterno. Per la prima della stagione non mancherà De Rossi in regia non Strootman e Nainggolan a completamento: Dzeko sarà il vertice del tridente offensivo e con lui non mancheranno Defrel e Perotti.

IL PUNTO SULLA DEA

Dopo l'incredibile exploit dello scorso anno che ha portato gli orobici in Europa League (dalla porta principale dei gironi), Gian Piero Gasperini è consapevole che sarà difficilissimo ripetersi considerando che sono partiti verso altri lidi tre elementi come Conti, Kessié e Grassi, che hanno contribuito a realizzare il miracolo. La dirigenza della società bergamasca è riuscita a tenere però elementi di grande spessore come Andrea Petagna e Papu Gomez e saranno proprio loro i capisaldi della squadra per la stagione in dirittura di partenza che annovera il ritorno di Maarten de Roon dopo l'esperienza in Premier League con la maglia del Middlesbrough e gli arrivi di Castagne (dal Genk) e di Ilicic (dalla Fiorentina). Quello contro la Roma sarà il primo - impegnativo - banco di prova per l'Atalanta che vuole diventare un'habitué dei piani alti della classifica.

LE QUOTE E IL PRONOSTICO

Nonostante il difficile pre-campionato la Roma viene data leggermente favorita rispetto all'Atalanta nei pronostici: l'agenzia di scommesse on-line Betclic ha fissato a 2,15 la quota relativa al 2 dei giallorossi mentre Unibet offre una vincita pari a 3,45 volte la posta in palio in caso di 1 degli orobici, con il pareggio dato a 3,40 su WilliamHill. Trattandosi di due squadre che danno spettacolo la quota dell'Over (1,76 su PaddyPower) è leggermente più bassa rispetto all'Under (2,08 su Bet365). Sempre su Betclic è possibile scommettere sul risultato esatto, la quota più bassa (6,50) è quella che riguarda l'1-1.

