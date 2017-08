Diretta/ Crotone Milan: streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Crotone Milan (LaPresse)

Crotone-Milan, domenica 20 agosto 2017 alle ore 20.45, diretta dall’arbitro Mariani, sarà l'esordio allo stadio Ezio Scida di calabresi e rossoneri nel nuovo campionato di Serie A. Esordio attesissimo per un Milan che si ripresenta totalmente rivoluzionato rispetto alla passata stagione, con una campagna acquisti faraonica che ha portato la nuova società cinese a investire oltre duecento milioni di euro per riportare in alto la squadra che nel frattempo è stata impegnata in estate nei preliminari di Europa League, di nuovo nelle competizioni continentali dopo tre stagioni di assenza, risultato minimo ottenuto dal tecnico Vincenzo Montella con il sesto posto della passata stagione. Il Crotone si ripresenta invece al pubblico dello stadio Ezio Scida dopo l'esaltante notte del maggio scorso contro la Lazio: la vittoria contro i biancocelesti e il contemporaneo ko dell'Empoli a Palermo hanno garantito ai calabresi un'incredibile salvezza, che pareva impossibile solo qualche settimana prima, vista l'enorme distanza in classifica rispetto al quartultimo posto occupato dai toscani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Per Crotone-Milan, domenica 20 agosto 2017 alle ore 20.45, diretta tv prevista sia per gli abbonati Mediaset Premium, che potranno collegarsi sul canale Premium Sport HD del digitale terrestre pay, sia per gli abbonati Sky che potranno seguire la partita sul canale numero 252 del satellite (Sky Calcio 2 HD). Per chi vorrà seguire la partita via internet in diretta streaming video, collegamento disponibile rispettivamente sui portali dedicati agli abbonati, play.mediasetpremium.it e skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI

Grande curiosità attorno al Milan per i nuovi campioni che i rossoneri potranno schierare, a partire dal portoghese André Silva in attacco fino a Clahanoglu a centrocampo e soprattutto Leo Bonucci, strappato alla Juventus, in difesa. Per Lucas Biglia, infortunato, ci sarà invece da aspettare dopo la sosta a inizio settembre. Si punterà sul 4-3-3, con il giovane Locatelli in cabina di regia finché mancherà Biglia e un altro giovanissimo in porta, naturalmente Gigio Donnarumma. Nel Crotone, spazio al gran ritorno di Budimir in attacco, che prenderà il posto che l'anno scorso fu di Falcinelli. Si riparte dal modulo 4-4-2, con Trotta al fianco dell’ex doriano.

COME ARRIVANO LE SQUADRE

Discreto il precampionato dei calabresi, che hanno battuto in amichevole una formazione neopromossa in Serie C, la Sicula Leonzio, per poi pareggiare due a due contro il Cagliari. All'esordio in Coppa Italia nel terzo turno ad eliminazione diretta, nonostante qualche evidente lacuna difensiva, il Crotone ha avuto la meglio con il punteggio di due a uno contro il Piacenza, battuto grazie alle reti di Barberis e a sette minuti dalla fine di Ceccherini, dopo il momentaneo vantaggio di Bini. Il Milan ha fatto sensazione, dopo aver perso uno a tre contro il Dortmund, con il clamoroso quattro a zero rifilato al Bayern Monaco nell'International Champions Cup. Poi è arrivata la doppia vittoria contro i romeni dell'Universitatea Craiova nel terzo turno preliminare di Europa League, ma l'ultimo test è stato quello allo stadio Massimino di Catania, in cui i rossoneri hanno ceduto (uno a due) contro il Betis Siviglia.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Per quanto riguarda le quote dei bookmaker sul match, il Milan è comprensibilmente favorito, con vittoria rossonera quotata 1.56 da Betclic, mentre l'eventuale affermazione interna del Crotone viene proposta a una quota di 5.60 da Paddy Power. Il pareggio viene invece quotato 4.20 da William Hill.

