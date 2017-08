Diretta/ Diamond League 2017, Tamberi a Birmingham: info streaming video e tv, programma e risultati

Gianmarco Tamberi (LaPresse)

L’atletica leggera torna protagonista oggi domenica 20 agosto con la tappa di Birmingham della Diamond League 2017: primo appuntammo ufficiale dopo i fasti dei mondiali di Londra, ecco tanti atleti attesi all’Alexander Stadium per disputare le prove dei diamante. Il programma della giornata di oggi dopo tutto è fittissimo con tante manifestazioni collaterali, nazionale e giovanili, oltre che 16 finali contrassegnate, tutte di grandissimo valore tra cui spicca quella del salto in alto Amschel dove ci sarà anche il nostro Gianmarco Tamberi. Gimbo però non sarà il solo protagonista assoluto della manifestazione, visto che gli atleti di livello mondiali non mancheranno: dalle velociste impegnate nella finale dei 100 metri femminili come Miller Uibo, Elaine Thompson e Dafne Schippers a Jenny Simpson, argento ai mondiali di Londra nei 1500m, fino a Sergey Shuibekiov argento ai mondiali nei 110 metri a ostacoli maschili.

IL PROGRAMMA

Ufficialmente, tenuto conto del fuso orario tra Italia e Inghilterra, va detto che il programma delle gare del diamante a Birmingham avrà inizio alle ore 14.20 con la prima prova del salto con l’asta femminile a cui farà seguito la gara del salto in alto maschile e le due batterie dei 100 metri femminili, dalle ore 15.10 in poi. Il calendario poi prevede a partire dalle ore 15.47 in poi la prova dei disco femminile, con pochi minuti dopo la tanto attesa gara del salto in alto maschile (alle ore 16.00) dove ci sarà Gianmarco Tamberi al riscatto dopo la brutta prestazione vista ai mondiali di Londra. Nello stesso orario però avranno inizio anche i 400 ostacoli femminili e gli 800 maschili a cui farà seguito dalle ore 16.30 il triplo salto per le donne. Il programma delle prove del diamante a Birmingham è ancora molto lungo e prevede anche, di seguito dalle ore 16.40, i 3000 m donne, l getto del peso e i 110 ostacoli maschili, con poi la finale dei 100metri femminili: a chiudere la giornata anche i 300 maschili (senza i big Bolt e Van Niekerk), i 1500 m e i 400 metri femminili.

TAMBERI CERCA IL RISCATTO

Come abbiamo visto tra le prove del diamante della giornata di atletica all’Alexander Stadium di Birmingham vi è anche la gara del salto in alto ove nella star list spicca il nome dell’azzurro Gianmarco Tamberi. Per Gimbo non è certo la prima prova della Diamond League della stagione, ma dopo i risultati negativi raccolti poche settimane fa ai Mondiali di Londra 2017 la sua prestazione è particolarmente attesa. Tamberi infatti nella competizione iridata non è riscuoto ad avere accesso alla finalissima, riuscendo a raccogliere solo la misura di 2.29 (contro i 2.31 chiesti per accedere direttamente alla finale): un vero peccato per il marchigiano anche perché in finale la medaglia di bronzo è andata al siriano Majed Eddin Ghazal, che ha preso la misura di 2.29 m. Il bronzo mondiale come l’oro Barshim saranno tra i partecipanti alla Diamond League di oggi, e la gara si annuncia quasi come una vicinale mondiale.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Ricordiamo che non tutti gli eventi della Diamond League 2017 di Birmingham saranno visibili in tv: spazio verrà comunque concesso all’atletica dalle ore 16.00 in diretta tv sul canale di Sky Fox Sport al numero del 204 del telecomando della piattaforma satellitare con confermata la diretta video streaming tramite l’app Sky Go dell’appuntamento sopra citato. Consigliamo pertanto di collegarsi al sito ufficiale della Diamond League (www.birmingham.dimaondleague.com) per rimanere aggiornati sui risultati live delle varie prove.

