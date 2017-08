Diretta/ Finale con Lupo-Nicolai Europei beach volley 2017, info streaming video e tv, risultato live (oggi)

Diretta Europei beach volley: Lupo-Nicolai (LaPresse)

DIRETTA EUROPEI BEACH VOLLEY 2017 FINALE LUPO/NICOLAI-SAMOILOVS/SMEDINS INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI DOMENICA 20 AGOSTO 2017) - Daniele Lupo e Paolo Nicolai sono in finale agli Europei di beach volley 2017 che sono in corso di svolgimento a Jurmala, in Lettonia e si giocheranno il titolo europeo oggi pomeriggio, domenica 20 agosto alle ore 16.30 contro una coppia padrona di casa, quella composta dai lettoni Aleksandrs Samoilovs e Janis Smedins. Il tifo del pubblico sarà per i baltici, ma i due azzurri, che sono campioni d’Europa in carica e l’anno scorso entusiasmarono tutta l’Italia conquistando uno storico argento alle Olimpiadi di Rio, hanno certamente tutte le qualità per conquistare quello che sarebbe il terzo titolo continentale della loro carriera.

In questa stagione finora Lupo-Nicolai sono stati ottimi protagonisti nel World Tour, dove sono saliti sul podio in ben quattro tappe, mentre non sono riusciti a conquistare una medaglia ai Mondiali, unica delusione dell’anno. Torneranno però ancora una volta sul podio grazie a questi Europei, nei quali ieri Daniele Lupo e Paolo Nicolai hanno vissuto un sabato memorabile, nel quale hanno battuto prima i norvegesi Mol-Sorum per 2-0 nei quarti di finale, poi gli olandesi Brouwer-Meeuwsen per 2-1 in semifinale, sfida di altissimo livello fra gli azzurri che a Rio 2016 sono stati secondi e gli Orange che furono invece terzi.

Per Lupo e Nicolai sarà dunque la terza finale europea negli ultimi quattro anni: considerando che nelle due precedenti occasioni, nel 2014 a Quartu Sant’Elena e nel 2016 a Biel/Bienne è sempre arrivato l’oro e che nel 2015 dovettero rinunciare alla partecipazione a causa del tumore osseo che era stato diagnosticato a Daniele Lupo, è facile capire che la coppia di riferimento per tutta l’Europa del beach volley è proprio quella azzurra. Adesso serve l’ultimo sforzo per calare il tris.

Purtroppo, bisogna segnalare che gli Europei di beach volley 2017 non sono trasmessi in Italia, di conseguenza non potremo seguire la finale con Daniele Lupo e Paolo Nicolai né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming video tramite canali in italiano. I migliori punti di riferimento per avere informazioni in tempo reale saranno dunque i siti e i social network della Federazione europea (Cev) e quella italiana (Fipav) di pallavolo, alle quali fa capo anche il beach volley.

© Riproduzione Riservata.