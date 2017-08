Diretta/ Inter Fiorentina: streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Inter Fiorentina - LaPresse

Inter-Fiorentina, domenica 20 agosto 2017 alle ore 20.45, diretta dall’arbitro Tagliavento, sarà senza ombra di dubbio uno dei match clou della giornata di apertura del nuovo campionato di Serie A. Esordio casalingo per l'Inter di Luciano Spalletti che si ritrova di fronte il suo passato più recente, Stefano Pioli, alla guida di una Fiorentina che a sua volta sfiderà due gioielli che hanno contraddistinto le ultime stagioni dei viola, ovvero Vecino e Borja Valero. L'Inter quest'anno proverà a riportarsi in quota dopo l'ennesima stagione deludente che ha costretto i nerazzurri a restare fuori dalle coppe europee. Con quattro posti disponibili per la fase a gironi di Champions League dell'anno prossimo, Spalletti è stato chiamato proprio per la sua capacità di tenere alta la media punti, come dimostrato alla Roma. La Fiorentina si trova invece ancora nell'occhio del ciclone del calciomercato, con i viola in difficoltà dopo le cessioni e col mercato in entrata che deve ancora decollare definitivamente. Tante incognite con le quali Stefano Pioli dovrà fare i conti contro un'Inter chiamata a sua volta a partire subito bene e in maniera convincente.

PROBABILI FORMAZIONI

Modulo 4-2-3-1 per Spalletti, saranno molto attesi Vecino e Borja Valero, perché i due ex viola dovrebbero debuttare da titolari con la maglia dell’Inter proprio contro la Fiorentina; molto importante sarà il ruolo di Borja Valero, che dovrebbe agire al centro della linea di trequartisti composta anche da Candreva e Perisic alle spalle della punta centrale che sarà naturalmente Icardi. In difesa dovrebbe invece partire dalla panchina Dalbert, arrivato da pochi giorni. Anche Stefano Pioli dovrebbe puntare sul modulo 4-2-3-1. Come trequartista ci potrebbe essere una grande occasione per il figlio d’arte Hagi, che dovrebbe agire con i nuovi acquisti Benassi ed Eysseric alle spalle della prima punta Babacar. Anche negli altri reparti molti volti nuovi: Gaspar e Vito Hugo in difesa, Veretout in mediana.

COME ARRIVANO LE SQUADRE

Parlando del precampionato, da anni l'Inter non centrava un percorso così brillante nella pre-season. Dopo la partenza lenta in ritiro con il ko contro il Norimberga ed il pareggio contro lo Schalke 04, a partire dalla tournée asiatica dell'International Champions Cup, l'Inter ha centrato solo vittorie mettendo in fila successi contro avversari di grandissimo spessore internazionale come Lione, Bayern Monaco, Chelsea, Villarreal e in ultimo Betis Siviglia, con la vittoria ottenuta lo scorso 12 agosto grazie alla rete di Mauro Icardi su calcio di rigore. Un cammino in crescendo in cui Spalletti ha potuto ritrovare pedine importanti come Jovetic, che sembrava ormai destinato all'oblio in nerazzurro. Nonostante i vari problemi, discreto anche il cammino della Fiorentina che ha battuto Eintracht Braunschweig e Wolfsburg nel tour tedesco e la Pistoiese nel derby toscano, per poi pareggiare zero a zero nell'ultimo test a Viareggio contro il Parma.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

L'Inter è nettamente favorita dai bookmaker, per qualità tecnica e per il fatto di essere sostanzialmente riuscita a completare la squadra, mentre la Fiorentina si trova ancora in alto mare riguardo alcune situazioni di mercato. La vittoria nerazzurra viene quotata 1.62 da William Hill, mentre Bet365 moltiplica per 4.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e Bwin offre a 6.75, quota decisamente alta, l'eventuale successo viola a San Siro.

