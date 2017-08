Diretta/ Vuelta 2017 info streaming video e tv: 2^ tappa, percorso (Nimes-Gruissan, oggi)

Diretta Vuelta (LaPresse - immagine di repertorio)

DIRETTA VUELTA 2017 INFO STREAMING VIDEO E TV, PERCORSO 2^ TAPPA NIMES-GRUISSAN (OGGI DOMENICA 20 AGOSTO) - La Vuelta 2017 prosegue oggi con la sua seconda tappa, che sarà la prima frazione in linea del Giro di Spagna dopo la cronosquadre di ieri: appuntamento con la Nimes-Gruissan (Grand Narbonne-Aude) di 203,4 km, una frazione piuttosto lunga ma sostanzialmente pianeggiante, che fornirà dunque ai velocisti una delle rare occasioni per essere protagonisti nel contesto di una Vuelta che come al solito strizzerà gli occhi soprattutto agli scalatori. Da notare che anche oggi si resterà in Francia, sia pure a breve distanza dal confine spagnolo. La partenza sarà alle ore 12.40 da Nimes, mentre l’arrivo è atteso a Gruissan indicativamente fra le ore 17.30 e le 18.00.

Il percorso di questa seconda tappa sarà quasi totalmente pianeggiante, tanto che nemmeno i sempre fantasiosi organizzatori della Vuelta sono riusciti ad identificare salite degne di essere contrassegnate come Gran Premio della Montagna, fosse anche solo di terza categoria. Quasi un omaggio ai velocisti, in attesa di giornate ben più impegnative che avranno inizio già da domani, con il primo assaggio delle tante salite della Vuelta. Dunque prima del quasi scontato arrivo con volata di gruppo a ranghi compatti a Gruissan, principale stazione balneare del dipartimento dell’Aude, dobbiamo evidenziare praticamente solo lo sprint intermedio collocato a Saint-Marcel-sur-Aude al km 174,7, cioè quando mancheranno già meno di 30 km al traguardo e sarà dunque una vera e propria prova generale della successiva volata sotto lo striscione dell’arrivo. Proprio a causa della scarsità di tappe adatte ai velocisti, non sono molti gli sprinter al via di questa Vuelta: fra loro l’azzurro Sacha Modolo, che naturalmente speriamo possa essere fra i migliori protagonisti quando si parlerà di volate, a partire chiaramente da oggi.

La Vuelta 2017 viene trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale tematico europeo disponibile sia nel pacchetto satellitare di Sky sia in quello digitale terrestre di Mediaset Premium. In diretta streaming video l'appuntamento sarà dunque con i servizi offerti ai rispettivi abbonati da Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player. Per quanto riguarda questa seconda tappa Nimes-Gruissan, il collegamento sarà dalle ore 15.00 per seguire tutte le fasi salienti della frazione, mentre al termine della tappa ci sarà la rubrica Vuelta Extra per approfondimenti e commenti. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta.

