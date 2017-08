Fano Ravenna/ Info streaming video e diretta sportube.tv, probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Fano Ravenna (LaPresse)

Fano Ravenna è la partita in programma oggi domenica 20 agosto 2017 alle ore 20.30 e valida per il terzo turno preliminare della Coppa Italia di serie C 2017-2018. Faccia a faccia importante tra le due formazioni visto che il confronto sarà decisivo per la qualificazione al turno successivo. Entrambe le squadre hanno infatti avuto la meglio sul Santarcangelo nelle precedenti partite del girone a tre, i marchigiani con il punteggio di due a zero, il romagnoli con il punteggio di tre a zero. Il che significa che al Ravenna basterà un pareggio per accedere al turno successivo di Coppa, in virtù della miglior differenza reti. Le due squadre affrontano il banco di prova della Coppa Italia arrivando da una stagione abbastanza differente per obiettivi e risultati ottenuti. Se per i ravennati l’anno passato è stato quello della Rinascita, per il Fano l’obbiettivo di quest'anno per il Fano sarà la salvezza, ma la vittoria in trasferta ottenuta contro il Santarcangelo fa ben sperare anche sul piano del gioco messo in mostra.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

Va poi ricordato che la partita tra Fano e Ravenna, attesa per questa sera, non sarà visibile in diretta tv, ma sarà possibile vedere la sfida di Coppa Italia Serie C in diretta streaming video collegandosi al sito ufficiale Lega Pro Channel, disponibile al portale Sportube.tv, a cui però sarà necessario iscriversi per accedere al servizio

LE PROBABILI FORMAZIONI

Queste le probabili formazioni che si giocheranno il passaggio al turno successivo di Coppa Italia. Fano in campo con Miori tra i pali, Lanini in posizione di terzino destro e Fabbri in posizione di terzino sinistro, mentre Gattari e Ferrani giocheranno al centro della retroguardia. Centrocampo a tre con Capellupo, Torelli e Schiavini schierati alle spalle di Varano, impiegato in posizione di trequartista. In attacco toccherà a Fioretti fare coppia con Melandri. Risponderà il Ravenna con Venturi a difesa della porta, Ballardini sull'out difensivo di destra e Barzaghi sull'out difensivo di sinistra, mentre Venturini e Ronchi giocheranno al centro della difesa. Selleri, Lelj e Cenci a centrocampo saranno i titolari nel terzetto alle spalle del trequartista Papa, mentre Samb e Tabacchi saranno confermati nel tandem offensivo.

LE CHIAVI TATTICHE

Sia l'allenatore del Fano, Cuttone, sia il tecnico del Ravenna, Antonioli, sceglieranno il 4-3-1-2 come modulo di riferimento, così come si è visto nella prima partita del triangolare di Coppa Italia. Entrambe le squadre nella nuova Lega Pro partiranno essenzialmente con l'obiettivo di rincorrere una difficile salvezza, ma sicuramente le basi gettate in questo precampionato sono state importanti. Andranno ora consolidate e, senza ombra di dubbio, la qualificazione in Coppa Italia garantirebbe una bella iniezione di fiducia.

© Riproduzione Riservata.