Fondi Fermana/ Streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Fondi Fermana (LaPresse)

Fondi Fermana è la partita in programma oggi domenica 13 agosto 2017 alle ore 17.30 e valida per il terzo turno preliminare della Coppa Italia serie C 2017-2018. La sfida di questo pomeriggio si annuncia davvero decisiva per le sorti del girone G dove la compagine dei canarini è in pole position per il passaggio del turno. Infatti i marchigiani, che si presenteranno all'ormai imminente inizio del campionato di terza serie da neopromossi, dopo la vittoria nell'ultimo campionato di Serie D, hanno battuto due a zero nella sfida d'esordio nella competizione la terza squadra impegnata nel girone, ovvero il Teramo. La Racing Fondi ha invece iniziato il suo cammino stagionale con una pesantissima sconfitta, zero a tre, proprio in casa dei teramani. Il che significa che alla formazione allenta da Giuseppe Giannini servirebbe addirittura una vittoria con cinque gol di scarto per sovvertire tutti i pronostici, ribaltare la realtà del girone e prendersi il primo posto nel raggruppamento.

Al contrario, alla Fermana basterà un pareggio per chiudere il discorso qualificazione: due risultati su tre a disposizione dei marchigiani che dovranno comunque fare attenzione a un eventuale ko. Con qualunque risultato in favore dei fondani, infatti, sarebbe il Teramo a inserirsi da terzo incomodo e strappare il passaggio del turno. Match dunque tutto da vivere con la Fermana apparsa decisamente avanti rispetto alla Racing Fondi sul piano dell'organizzazione di gioco e della costruzione della squadra, stando a quanto visto nei match disputati dalle due compagini contro il Teramo. Nonostante questo, il Fondi proprio a causa della brutta sconfitta in Abruzzo vorrà riscattarsi e dimostrare progressi di fronte ai propri tifosi.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo infine che la partita tra Fondi e Fermana, attesa per questa sera, non sarà visibile in diretta tv, ma sarà possibile vedere la sfida di Coppa Italia Serie C in diretta streaming video collegandosi al sito ufficiale Lega Pro Channel, disponibile al portale Sportube.tv, a cui però sarà necessario iscriversi per accedere al servizio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a conoscere nel dettaglio le probabili formazioni del match di domenica sera: Racing Fondi in campo con Montaperto tra i pali, Galasso in posizione di terzino destro e Pompei in posizione di terzino sinistro, mentre De Leidi e Vastola giocheranno al centro della retroguardia. Linea di centrocampo con due playmaker arretrati, con De Martino in cabina di regia affiancato da Quaini, mentre Utzeri, Ricciardi e Ciotola saranno gli incursori offensivi a sostegno dell'unica punta di ruolo, De Sousa. Risponderà la Fermana con Valentini a difesa della porta, Clemente esterno destro difensivo e Iotti esterno mancino, mentre il capitano Comotto e Ferrante saranno i due centrali nella linea a quattro. Terzetto di centrocampo composto da Mane, Misin e Gaspeti, in attacco spazio nel tridente a Cremona, Petrucci e D'Angelo.

LA CHIAVE TATTICA

Giuseppe Giannini ha scelto il 4-2-3-1 come modulo tattico di riferimento, con la Racing Fondi che ha evidenziato però gravi lacune difensive nel match d'esordio di Coppa Italia a Teramo. 4-3-3 per la Fermana di Destro che ha invece vinto e convinto nel due a zero rifilato agli abruzzesi. Sicuramente in questa estate il Fondi ha risentito del caos societario che ha portato la squadra ad essere presente in extremis, dopo il tentativo della nuova proprietà di spostare la squadra a Latina: la Fermana parte sicuramente con un differente bagaglio di entusiasmo.

