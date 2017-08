Gavorrano Prato/ Streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Gavorrano Prato (LaPresse)

Gavorrano-Prato è la partita in programma oggi domenica 20 agosto 2017 alle ore 18.30 presso lo stadio Carlo Zecchini di Grosseto e valida per il terzo turno preliminare della Coppa Italia serie C 2017-2018. Sarà un vero e proprio spareggio per la qualificazione al turno successivo, visto che entrambe le squadre hanno pareggiato uno a uno nei precedenti incontri del girone E contro il Siena, terza formazione inserita nel girone a tre tutto toscano. Significa che quella delle due squadre che dovesse vincere, si sarebbe garantita il passaggio al turno successivo della competizione. Decisamente più ingarbugliata la situazione in caso di pareggio: con uno zero a zero, grazie alla differenza reti sarebbe il Siena a beffare tutte le contendenti e a garantirsi il passaggio del turno. Con un nuovo pareggio uno a uno, tutte e tre le formazioni del girone si troverebbero a quota due punti, con due gol fatti e due gol subiti, e dunque servirebbe un sorteggio a tre per stabilire la prima classificata. In caso di pareggio con punteggi dal due a due in su, sarebbe invece necessario il sorteggio esclusivamente fra Gavorrano e Prato.

Per cercare di evitare di affidarsi esclusivamente alla sorte, le due compagini cercheranno sicuramente di superarsi in questo confronto diretto. Per il Gavorrano si tratta dell'esordio ufficiale casalingo in questa stagione dopo la promozione ottenuta la scorsa annata con il primo posto nel campionato di Serie D. Il Prato, dopo aver strappato per il secondo anno consecutivo la salvezza ai play out (battendo nel 2016 la Lupa Roma e nel 2017 il Tuttocuoio), cercherà stabilità nonostante le ansie dovute allo scandalo dei giocatori extracomunitari tesserati irregolarmente, che ha investito la società toscana.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Va poi ricordato a tutti gli appassionati che la partita di coppa Italia serie C tra Gavorrano e Prato non sarà visibile in diretta tv, ma la visione della partita sarà assicurata in diretta streaming video tramite il portale Sportube.tv, che possiede i diritti per la competizione: ricordiamo però che sarà necessario iscriversi al sito per accedere al servizio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo ora le probabili formazioni dell'incontro: il Gavorrano scenderà in campo con Salvalaggio a difesa della porta, Ropolo sull'out difensivo di destra e Cretella sull'out difensivo di sinistra, mentre al centro della difesa giocheranno Brega e Lombardi. Marianeschi sarà il play di centrocampo con Borghini e Papini a completare la zona mediana, nel tridente offensivo spazio a Tissone, Lombardi e Conti. Risponderà il Prato con Sarr estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Polo, Ghidotti, Marzorati e Badan. A centrocampo il terzetto titolare sarà composto da Marini, Cavagna e Guglielmelli, nel tridente offensivo scenderanno in campo dal primo minuto Piscitella, Ceccarelli e Vangi. Ipotizziamo invece un 4-3-3 per il Gavorrano di Bonuccelli, che nell'uno a uno ottenuto a Siena nell'esordio in Coppa Italia ha già dimostrato di aver raggiunto un discreto equilibrio. Stesso modulo per il Prato di Catalano, che contro la Robur con Marzorati ha riacciuffato il pareggio nella ripresa dopo essersi ritrovato sotto, evidenziando una buona capacità di reazione. Il girone toscano di Coppa Italia si è contraddistinto finora per un grande equilibrio: al di là di chi la spunterà per la qualificazione, si tratta di indicazioni importanti in chiave campionato per Gavorrano e Prato.

