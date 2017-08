Lazio Spal/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Lazio Spal (LaPresse)

Lazio-Spal, diretta dall’arbitro Rosario Abisso, è la partita in programma oggi domenica 20 agosto 2017 alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico e valida per la prima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Nella gara inaugurale del campionato i biancocelesti avranno l'onore di essere testimoni di un grande evento, il ritorno nella massima categoria degli estensi a quasi 50 anni di distanza dalla loro ultima partecipazione, grazie agli investimenti dell'azienda Vetroresina Spa nel giro di pochi anni la squadra di Ferrara è risalita dalla Serie D alla A e ora è chiamata alla sfida più difficile, la salvezza: se dodici mesi fa i ragazzi di Semplici non hanno avvertito il salto di categoria, quest'anno le cose saranno decisamente diverse. La società ha agito parecchio sul mercato e ha puntellato la rosa con gli acquisti di Oikonomou, Rizzo (entrambi provenienti dal Bologna), Felipe (che ha salutato l'Udinese), Viviani (ex-Verona) e Paloschi che cerca di riscattarsi dopo la deludente annata all'Atalanta Da segnalare la presenza in porta di un figlio d'arte, Gabriele Marchegiani, che avrà la possibilità di mettersi in evidenza e ribadire che il talento è di famiglia.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

La partita Lazio-Spal, sarà visibile in diretta tv sia su Sky Sport che su Mediaset Premium: la pay-tv satellitare manderà in onda l'incontro sul canale 253 (in alta definizione) mentre quella del digitale terrestre lo proporrà sul canale 382. Non mancherà ovviamente la diretta streaming video su internet: gli abbonati potranno collegarsi a Sky Go e Premium Play per assistere alla sfida.

PROBABILI FORMAZIONI

Per questa sfida di inizio campionato Inzaghi dovrebbe puntare sul 3-5-1-1,visto anche nella stagione precedente: tra i pali non mancherà Strakosha, mentre il reparto a tre verrà completato da Wallace e Radu con De Vrij al centro. Parolo sarà in cabina di regia con Lucas Leiva e Milikovic Savic al suo fianco: sull’esterno spazio a Marusic e Lulic, mentre in attacco dovrebbe farcela Felipe Anderson con immobile. Per la prima in Serie A della Spal Semplici opterà per il 3-5-2 con Gomis tra i pali e il terzetto Oikonomou-Vicari-Felipe a reparto. Al centro Viviani sarà registra con Rizzo e Mora al suo fianco, mentre Lazzari e Costa saranno liberi di agire sull’esterno: attacco affidato a Paloschi e Aantenucci sulle due punte.

PRIMO BANCO DI PROVA DOPO LA SUPERCOPPA

La Lazio non poteva approcciare meglio la prima giornata di campionato: il trionfo in Supercoppa italiana contro la Juventus darà ulteriori stimoli alla squadra di Simone Inzaghi che a distanza di quattro anni è tornata a vincere un titolo, l'ultima volta fu il 26 maggio 2003 nella finale di Coppa Italia contro la Roma; ora i biancocelesti si sono presi una grandissima rivincita contro i bianconeri che erano diventati le bestie nere a tutti gli effetti del club capitolino che aveva perso le precedenti dieci sfide contro la Vecchia Signora. Partito Biglia, Inzaghi sembra aver trovato un valido sostituto in Lucas Leiva; se Keita fa i capricci e Felipe Anderson non è in condizione ci pensano Murgia (autore del gol decisivo segnato in zona Cesarini) e Luis Alberto a non farli rimpiangere, e la crescita costante di Milinkovic-Savic e Lukaku non può che essere ben augurante. Tuttavia servirebbe qualche ulteriore rinforzo in vista del doppio impegno in Europa League che costringerà a Lazio a giocare due partite a settimana anziché una sola, e spesso in passato i biancocelesti hanno avuto diversi problemi a gestire più competizioni.

LE QUOTE E I PRONOSTICI

I bookmaker hanno pochi dubbi sul fatto che la Lazio possa conquistare contro la Spal i suoi primi tre punti stagionali: l'1 dei biancocelesti su WilliamHill viene dato ad appena 1,30 contro l'11,50 per il 2 degli estensi su Bwin con il pareggio che Bet365 paga 5,25 volte la posta giocata. PaddyPower ritiene che il reparto offensivo della squadra di Simone Inzaghi non avrà grossi problemi a gonfiare la rete avversaria per cui la quota dell'Over (1,68) è più bassa rispetto a quella dell'Under (2,10). Interessante, inoltre, la quota di 5,75 per il risultato esatto di 2-0 che tra l'altro è il punteggio con il quale la Lazio ha battuto proprio la Spal nell'amichevole dello scorso 22 luglio.

© Riproduzione Riservata.