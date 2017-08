Monopoli Andria/ Streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Monopoli Andria (LaPresse)

Monopoli Andria è la partita in programma oggi domenica 20 agosto 2017 alle ore 17.30 e valida per il terzo turno preliminare della Coppa Italia Serie C 2017. In vista del passaggio del turno preliminare, classifica alla mano, pare che entrambe le squadre sono ancora in corsa, seppur in una situazione profondamente differente di graduatoria. Il Monopoli infatti è uscito sconfitto dal confronto con la terza rappresentante del girone, il Bisceglie, subendo peraltro una battuta d'arresto anche molto pesante con il punteggio di uno a quattro. L'Andria invece ha battuto uno a zero i nerazzurri neopromossi dalla Serie D, e allo stadio Veneziani avrà bisogno solamente di un pareggio per festeggiare la qualificazione al turno successivo. In caso di vittoria del Monopoli, i Gabbiani dovranno però vincere con almeno cinque gol di scarto per prendersi il primo posto nel girone. L'uno a quattro subito è stata sicuramente una sconfitta capace di far scattare un campanello d'allarme per la formazione allenata da Massimiliano Tangorra, che vorrebbe impostare una stagione più tranquilla rispetto all'ultima in cui la salvezza è arrivata solamente all'ultima giornata della regular season, pur senza passare dai play out. Più tranquillo era stato senza ombra di dubbio il cammino dell'Andria, che dovrà però fare attenzione alla voglia di riscatto del Monopoli davanti ai propri tifosi, considerando che il match sarà pur sempre un sentito derby pugliese.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

Va poi ricordato che la partita tra Monopoli e Andria, attesa per questa sera, non sarà visibile in diretta tv, ma sarà possibile vedere la sfida di Coppa Italia Serie C in diretta streaming video collegandosi al sito ufficiale Lega Pro Channel, disponibile al portale Sportube.tv, a cui però sarà necessario iscriversi per accedere al servizio

LE PROBABILI FORMAZIONI

Conosciamo le probabili formazioni del match: il Monopoli affronterà la sfida schierando Breza in porta, Mercadante, Russo e Mavretic nella difesa a tre, con D'Auria sulla fascia destra e Lanzolla sulla fascia sinistra come esterni laterali. Sounas, Bei e Ricci giocheranno come centrali sulla linea mediana, mentre in attacco ci sarà spazio per Genchi e Paolucci. Risponderà l'Andria con Maurantonio a difesa della porta, Tiritello sull'out difensivo di destra e Pipoli sull'out difensivo di sinistra, mentre Allegrini e Rada giocheranno al centro della difesa. In attacco, terzetto titolare con Quinto, Onescu e Matera, mentre in attacco si muoveranno nel tridente Minicucci, Scaringella e Barisic.

LA CHIAVA TATTICA

Mettendo a confronti i rispettivi schemi tattici va detto che si attende un 3-5-2 per l'allenatore del Monopoli, Massimiliano Tangorra, mentre il tecnico dell'Andria, Valeriano Loseto, schiererà la squadra con il 4-3-3. Partita che tatticamente risentirà, come è ovvio, delle diverse esigenze delle due squadre, col Monopoli che giocherà sicuramente una partita senza patemi di classifica, essendo ormai praticamente impossibile la qualificazione, ottenibile solo grazie ad una clamorosa goleada. L'Andria dovrà invece tentare assolutamente di non perdere visto che una sconfitta, anche di misura, la metterebbe fuori gioco nella competizione a favore del Bisceglie. Il copione del match sembra dunque già scritto, vedremo come le due squadre lo interpreteranno, anche in vista del prossimo inizio del nuovo campionato di terza serie.

