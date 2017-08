PAGELLE/ Crotone-Milan: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017-2018, 1^ giornata - primo tempo)

Pagelle Crotone-Milan, Serie A (Foto LaPresse)

Il primo tempo di Crotone-Milan si è chiuso sul punteggio di 3 a 0 per i rossoneri, andiamo a dare un'occhiata ai voti dei protagonisti di questi primi quarantacinque minuti. I padroni di casa si complicano la vita sin da subito quando Ceccherini (4) stende platealmente Cutrone (7,5) all'interno dell'area: rigore ed espulsione per aver interrotto una chiara occasione da gol, quest'ultima decisione è stata presa dal direttore di gara dopo aver consultato il VAR. Dagli undici metri Kessié (7) non sbaglia e sblocca la contesa, Cordaz (6) intuisce ma non basta; con l'uomo in meno la squadra di Nicola va letteralmente alla deriva, gli uomini di Montella trovano quasi subito il raddoppio con Cutrone che su assist di Suso (7) gonfia la rete, dall'altra parte del campo l'unico a mettere leggermente in apprensione Donnarumma (6) è Budimir (6+). In contropiede il Milan dilaga e Suso cala il tris, prima dell'intervallo ci prova Conti (6) da posizione defilata ma non trova la porta. Gioco interrotto per qualche minuto a causa di un breve black-out anche se i riflettori si riaccendono praticamente subito, a causa delle tante interruzioni Mariani concede quattro minuti di recupero durante i quali il Milan si limita a gestire il pallone e ad amministrare il risultato.

VOTO CROTONE 4,5 - L'espulsione di Ceccherini condiziona irrimediabilmente la partita dei padroni di casa che con l'uomo in meno non possono assolutamente dare filo da torcere agli avversari.

MIGLIORE CROTONE: BUDIMIR 6+ - Il più pericoloso dei suoi, sugli sviluppi di un corner non trova la porta mentre su azione impegna Donnarumma.

PEGGIORE CROTONE: CECCHERINI 4 - Pronti, via, e commette una leggerezza imperdonabile stendendo in area Cutrone lanciato a rete: rigore ed espulsione, e di fatto la partita per il Crotone finisce qui.

VOTO MILAN 7,5 - Monologo dei rossoneri in mezzo al campo, a facilitargli la vita ci pensano comunque gli avversari che rimangono subito in dieci e in superiorità numerica gli uomini di Montella fanno quello che vogliono.

MIGLIORE MILAN: CUTRONE 7,5 - Un rigore procurato, un gol e un assist: niente male come biglietto da visita.

PEGGIORE MILAN: RODRIGUEZ 5,5 - Un giocatore del suo calibro non dovrebbe problemi a contenere Budimir che pure in un paio di frangenti può far male dalle parti di Donnarumma. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.