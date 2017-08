Pagelle/ Atalanta Roma: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017-2018, 1^ giornata - primo tempo)

Pagelle Atalanta-Roma, Serie A (Foto LaPresse)

Ecco le pagelle del primo tempo di Atalanta Roma, che si sta giocando a Bergamo. La Roma è in vantaggio dopo la prima frazione grazie alla rete su punizione di Kolarov. Partita giocata a ritmi alti da entrambe le compagini nonostante il grande caldo. Passiamo ora alla valutazione dei singoli. Berisha (6) non ha colpe sul gol subito, sbaglia la barriera. Masiello (6) solita sicurezza dietro, si batte con coraggio. Palomino (5,5) sostituisce Caldara in panchina per un problema muscolare, mostra alcune esitazioni. Toloi (6) non demerita il difensore di Gasperini, tiene bene la posizione. Hateboer (6) ottimo inizio di partita, cala un po' nel finale, in generale non demerita. Cristante (6) sembra aver ritrovato lo smalto dei bei tempi. Freuler (5,5) ci attendiamo di più. mancano i suoi classici inserimenti. Gosens (6) non male per essere l'esordio nel campionato italiano. Kurtic (5) ci attendiamo molto di più da lui, non è entrato in partita. A.Gomez (6,5) come al solito il migliore dei suoi. Le iniziative partono tutte dai suoi piedi. Petagna (5,5) solita partita di tanta sostanza ma poca qualità. Passiamo ora alla Roma. Alisson (6) non deve sbrogliare situazioni particolarmente pericolose. Bruno Peres (6) fa il compitino, sembra migliorato nella fase difensiva. Manolas (6,5) solito muro in difesa, belle alcune chiusure. Juan Jesus (6) difende bene sbaglia davvero poco. Kolarov (7) bella la punizione, tiro di furbizia che termina nell'angolino. Nainggolan (6) il guerriero è una certezza per la Roma. De Rossi (6) alcune idee sono davvero buone. Strootman (6) dall'olandese attendiamo qualcosa in più. Defrel (6) non si risparmia l'ex Sassuolo. Dzeko (6) fa buoni movimenti in avanti, poco servito. Perotti (5,5) può fare molto di più, ci attendiamo il cambio di passo nella seconda frazione.

ATALANTA-ROMA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ATALANTA 6: In generale la band di Gasperini non demerita, in attacco però pecca di incisività. MIGLIORE ATALANTA: A. GOMEZ 6,5 - Dai suoi piedi partono tutte le azioni pericolose dei suoi, un calciatore fondamentale. PEGGIORE ATALANTA: KURTIC 5 - Si vede poco e male, mancano i suoi classici inserimenti a fari spenti.

VOTO ROMA 6: Buona la circolazione di palla, le idee Di Francesco iniziano ad intravedersi MIGLIORE ROMA: KOLAROV 7 - Punizione velenosa che non lascia scampo a Berisha, un ritorno in Italia con i fiocchi. PEGGIORE ROMA: PEROTTI 5,5 - Può fare molto meglio, attendiamo una ripresa ad altri ritmi.

© Riproduzione Riservata.