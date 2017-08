Pagelle/ Inter Fiorentina: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017-2018, 1^ giornata - primo tempo)

Pagelle Inter Fiorentina, Serie A (Foto LaPresse)

Dopo una prima frazione positiva seppur con qualche brivido in difesa, ecco le pagelle di Inter-Fiorentina al termine del primo tempo. Inter avanti per 2-0 a San Siro sulla Fiorentina, grazie al solito Mauro Icardi. Avvio perfetto per i nerazzurri, in gol per due volte nel giro di un quarto d'ora: sempre Icardi (voto 7,5) il marcatore. Subito episodio in area viola, con atterramento dello stesso capitano interista da parte di Astori (voto 5) e penalty concesso da Tagliavento. Dagli 11 metri realizzazione di Icardi, freddo nello spiazzare Sportiello (voto 6); poi gran palla di Perisic (voto 7) verso il centro dell'attacco, dove l'argentino ha svettato su Astori e Hugo (voto 5), infilando la palla di testa nell'angolino più lontano. Fiorentina stordita dal doppio pugno incassato e che solo con il passare dei minuti si è rialzata, rendendosi pericolosa soprattutto con Simeone (voto 6,5). Gran colpo di testa anche per lui al 27°, altrettanto buona la respinta di Handanovic (voto 6,5); dall'altra parte bene Sportiello, decisivo per evitare il tris di Brozovic (voto 6), pochi istanti dopo. Nel finale poi episodio da VAR in area nerazzurra: contatto tra Simeone e Skriniar (voto 6,5), gioco fermato dall'arbitro per la consultazione a distanza con i due assistenti addetti alla moviola, quindi la decisione di non assegnare il rigore e far riprendere la sfida. Una scena che diventerà un'abitudine, per la nuova Serie A!

INTER-FIORENTINA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO INTER 7 – A tratti benissimo, nel complesso primo tempo molto positivo per le azioni d'attacco, qualche preoccupazione invece in difesa ma con uno Skriniar già molto ben inserito MIGLIORE INTER ICARDI VOTO 7,5 – Devastante in area di rigore, ogni palla diventa una sentenza per gli avversari PEGGIORE INTER NAGATOMO VOTO 5,5 – Ci mette buona volontà in entrambe le fasi ma spesso è rivedibile nelle scelte, al passaggio e in marcatura

VOTO FIORENTINA 5 – Non bastano le discrete iniziative in attacco per dimenticare sbandamenti difensivi da mani nei capelli... MIGLIORE FIORENTINA SIMEONE VOTO 6,5 – Preoccupazione costante per Miranda e Skriniar, sfiora un gol di testa e un rigore procurato nel finale PEGGIORE FIORENTINA ASTORI VOTO 5 – E' vero che manca ancora l'equilibrio difensivo tra centrocampo e difesa, con l'Inter che ne approfitta senza pietà. Ma da lui, nuovo leader della squadra, ci si aspetta di più

