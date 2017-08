Pistoiese Pontedera/ Streaming e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, orario, e risultato live

Diretta Pistoiese Pontedera (LaPresse)

Pistoiese Pontedera è la partita in programma oggi domenica 20 agosto 2017 alle ore 20.30 e valida per il terzo turno preliminare della Coppa Italia di Serie C 2017-2018. Le due squadre, inserite nel girone D insieme al Modena, sono entrambe alla seconda partita nel loro cammino: il Pontedera è al momento fermo a quota 3 punti grazie alla vittoria schiacciante sul Modena nella gara inaugurale del gruppo, in cui gli emiliani uscirono sconfitti con un pesante 4-0 dallo stadio Mannucci. Nell'ultimo turno giocato in data 13 agosto, invece, il Pontedera ha osservato il proprio turno di riposo lasciando il campo a Pistoiese e Modena; nel match giocato al Braglia, le due squadre si sono divise il bottino in seguito all'1-1 finale, risultato che lascia sicuramente scontenti i canarini, che ora si ritrovano in ritardo rispetto alle avversarie per la corsa al primo posto nel gruppo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo infine che per la partita tra Pistoiese e Pontedera non è stata prevista alcuna diretta tv, ma gli appassionati potranno seguire il match di Coppa Italia in diretta streaming video sul canale ufficiale “Lega Pro” sul potale sportube.tv a cui però sarà necessario iscriversi per accedere al servizio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto concerne le probabili formazioni, nel 4-5-1 di Indiani dovrebbe esserci la conferma della coppia offensiva Surraco-Ferrari, con il primo a fare da trequartista alle spalle del secondo, anche se scalpita per un posto da titolare anche il classe '98 Vrioni, una delle promesse di questa formazione. A centrocampo sull'esterno di destra ci sarà Paolo Regoli, ex Avellino e Latina, mentre dall'altro lato c'è Antonio Tartaglione, il classe '98 affermatosi come una delle sorprese del pre-campionato. In porta, invece, conferma per il '97 Zaccagno. Dall'altra parte il Pontedera di Maraia scende in campo con un 3-5-2 che vede la presenza in avanti di Pesenti e Grassi, che si candida ad essere una delle coppie più prolifiche della prossima stagione, mentre a centrocampo spazio ai giovani, con Caponi che costituisce l'unico Under 23 tra 5 giocatori di reparto. In difesa, invece, l'esperto Vettori guida Risaliti e Frare insieme al portiere Contini. Si prevede spettacolo allo stadio Melani tra due formazioni che si affronteranno nel gruppo A nel prossimo campionato. Occhio al fattore Massimiliano Pesenti: il bomber ex Pro Piacenza, prelevato in questa sessione di mercato, ha già dimostrato di essere venuto a Pontedera con l'intenzione di lasciare il segno e costruire qualcosa di importante.

IL TURNO PRECEDENTE

La Pistoiese, invece, ha trovato un ottimo punto in seguito ad una prestazione volenterosa, soprattutto nel primo tempo, in cui gli uomini di Indiani si erano portati in vantaggio con Cauterucci. Nella ripresa la squadra è calata ed ha lasciato maggior spazio alla risposta cattiva degli emiliani, che supportati dal proprio pubblico hanno spinto al pareggio nel finale. L'espulsione di Remedi al 92', che ha praticamente chiuso il match sull'1-1 lasciando il Modena senza forze, sarà un ulteriore fardello sulle spalle dei giallo-blù nei prossimi match. Il Pontedera di Ivan Maraia arriva a Pistoia con tutta la serenità del caso, grazie al 4-0 che ha stroncato le velleità del Modena nella prima gara. Uno scatenato Pesenti ha segnato la gara con una tripletta, così come lo ha fatto l'espulsione di Momente, che ha aperto la strada al dilagare della formazione pisana. Nel finale un gol di Grassi ha decretato il punteggio finale di 4-0, evidenziando una superiorità totale che è durata per quasi tutto l'arco della gara e che premia il lavoro di preparazione compiuto dallo staff e dal tecnico. La Pistoiese di Indiani, però, prossima avversaria, ha dimostrato di essere una squadra molto più compatta e difficile da battere, specialmente nel proprio campo, dove riceverà sicuramente una buona spinta dal pubblico che accorrerà per il derby. Per entrambe le formazioni, dunque, dopo aver trovato nel Modena un avversario meno solido e più nervoso nel primo turno, è arrivato il momento della verità.

