Probabili formazioni/ Atalanta Roma: quote e le ultime novità live (Serie A 2017-2018)

Sarà Atalanta Roma la partita che aprirà la domenica della 1^ giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio atteso quindi per oggi domenica 20 agosto 2017 alle ore 18.00 allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Primo banco di prova quindi per Di Francesco e Gasperini che si presentano a Bergamo ben motivati a fare bene fin a subito in questa stagione anche se con motivazioni divergenti. I nerazzurri quest’anno tornano in Europa dopo decenni di assenza e Gasperini pur guardando già al continente è rimasto impigliato in vicende di mercato affatto semplici. Dall’altra parte abbiamo la Roma invece nel nuovo tecnico Eusebio di Francesco, che deve convincere i tifosi della bontà del suo progetto dopo una stagione estiva davvero disastrosa e con ancora tante incognite provenienti dal mercato. Vediamo ora da vicino le probabili formazioni di Atalanta Roma.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA, LE SCELTE DI GASPERINI

In vista del match contro la Roma Gasperini deve fare i conti con l’assenza annunciata di Spinazzola, ancora in castigo per vicende poco chiare di mercato: via libera quindi a un 3-4-2-1-abbastanza rimaneggiato ma con tanti nuovi elementi che i tifosi sono impazienti di ammirare. Berisha sara tra i pali con davanti Caldara e Masiello e Toloi a completamento del reparto difensivo. A centrocampo la cabina di regia sarà affidata a Ferule in coppia con uno tra De Roon e CrisTante (ma con il secondo dato per favorito) e Castagne e Gosens, tra gli ultimi acquisti della dirigenza nerazzurra liberi di agire sulle fasce. Conferme dal reparto offensivo che tante emozioni ha regalato l’anno scorso: tridente allungato con Petagna punta di diamante e Kurtic e il Papu Gomez a supporto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA, GLI 11 GIALLOROSSI

La sfida di oggi contro l’Atalanta si presenta come una nuova occasione per il tecnico della Roma di mettere alla prova i suoi nella speranza di ottenere una risposta più convincente rispetto a quanto visto anche negli ultimi appuntarti del calcio agostano. Nessun esperimento però per le seconde linee ma solo per i titolari, che devono ritrovare ordine e incisività nel gioco. Nel 4-3-3 di Di Francesco dovremmo vedere Alisson tra i pali, davanti un reparto difensivo che verrà tenuto attentamente d’occhio con Fazio e Manolas coppia centrale, e Bruno Peres e il volto nuovo Kolarov sulle fasce. Le prime certezze per il tecnico ex Sassuolo arrivano dal centrocampo dove de Rossi sarà in cabina di regia con Nainggolan e Strootman: ottimismo anche per l’attacco con il solito Dzeko in punta con Perotti e Defrel scelte obbligate in attesa del famoso colpo di mercato promesso dal ds Monchi.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante uno stato di forma affatto invidiabile il pronostico per la sfida tra Atalanta e Roma arride ai giallorossi: la snai nell’1x2 ha dato alla formazione di Di Francesco la valutazione di 2.025, con l’affermazione bergamasca in casa valutata a 3.25 e il pareggio fissato a 3.30.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Masiello, Caldara, Toloi; Castagne, Freuler, Cristante, Gosens; Kurtic, Gomez, Petagna. All. Gasperini. A disposizione: Gollini, Dramé, Bastoni, Palomino, Hateboer, Spinazzola, De Roon, Schmidt, Ilicic, Orsolini, Cornelius, Vido.

ROMA (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Fazio, Manolas, Kolarov; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Defrel, Dzeko, Perotti. All. Di Francesco. A disposizione: Skorupski, Lobont, Castan, Moreno, Juan Jesus, Gonalons, Pellegrini, Gerson, Under, Iturbe, El Shaarawy. Indisponibili: Emerson, K2arsdorp, Florenzi.

