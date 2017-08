Probabili formazioni/ Crotone Milan: quote e le ultime novità live (Serie A 2017-2018)

Probabili formazioni Crotone-Milan - LaPresse

Crotone-Milan si gioca oggi per la prima giornata di Serie A: appuntamento alle ore 20.45, lo stadio Scida accoglierà l’inizio della nuova stagione del suo Crotone dopo l’incredibile salvezza dell’anno scorso contro una delle big del calcio italiano, quel Milan che quest’anno si è rifatto bello e punta ad obiettivi decisamente ambiziosi, come non succedeva da qualche stagione. Ecco dunque subito iuna trasferta ostica per cominciare il cammino: nella scorsa primavera fu un pareggio e pure faticoso per gli uomini di Montella, contro i calabresi che avevano già cominciato la grande rimonta salvezza. Stavolta si attendono invece le prime indicazioni sul nuovo cammino. Eccovi dunque le probabili formazioni di Crotone-Milan, con le ultime notizie sui moduli e sui possibili titolari ma anche uno sguardo alle quote per i pronostici.

LE QUOTE E IL PRONOSTICO

Le quote dell’agenzia di scommesse sportive Snai indicano chiaramente favoriti i rossoneri in Crotone-Milan: infatti il segno 2 è quotato a 1,55, mentre poi si sale a 4,25 per il segno X che indica il pareggio e per la vittoria del Crotone ecco che il segno 1 pagherebbe 5,75 volte la posta in palio, oltre a fare la felicità del pubblico dello Scida.

FORMAZIONI CROTONE: MODULO 4-4-2

Davide Nicola riparte dal 4-4-2: in primo piano mettiamo Ante Budimir, grande protagonista della storica promozione calabrese che, dopo la stagione sfortunata nella Sampdoria torna a Crotone e sarà la prima punta; al suo fianco ci sarà Trotta, nei panni della seconda punta. A centrocampo, i due esterni saranno Rohden e Stoian: uno più difensivo, l’altro può andare a formare un tridente in fase di possesso palla. Al centro, nel cuore della mediana, ecco Barberis e uno dei nuovi acquisti, Izco, preso dal Chievo. In difesa invece spazio a Faraoni, che in Calabria cercherà il grande rilancio, e Martella per le due maglie riservate ai terzini; in mezzo è rimasto Ceccherini che sarà ancora titolare, Ajeti (dal Torino) dovrà invece giocarsi il posto con l’uruguaiano Leandro Cabrera, arrivato dal Saragozza e al momento favorito per la maglia da titolare.

FORMAZIONI MILAN: QUANTO TURNOVER?

La formazione del Milan dipenderà in larga parte anche da come i vari giocatori avranno recuperato dall’impegno di Europa League, anche se Vincenzo Montella non avrà particolari esigenze di turnover, dal momento che il ritorno in Macedonia sarà una pura formalità. Il modulo dovrebbe essere ancora una volta il 4-3-3, con Musacchio e Bonucci a formare la coppia centrale davanti a Donnarumma, con Conti e Ricardo Rodriguez favoriti come terzini. A centrocampo Manuel Locatelli potrebbe scalzare un Montolivo (però in grande forma) dal ruolo di playmaker, in un’alternanza dovuta all’assenza di Lucas Biglia; ai fianchi del regista, chiunque sia, ecco Kessie e Calhanoglu, anche perché difficilmente si correranno rischi con Bonaventura. Con il turco a centrocampo, ecco che sembra certo di un posto nel tridente d’attacco Borini. A completare la formazione del Milan allora dovrebbero essere Suso, per il momento intoccabile sulla fascia destra, e André Silva come punta centrale, dopo la doppietta di giovedì sera.

IL TABELLINO

CROTONE (4-4-2): 1 Cordaz; 37 Faraoni, 7 Ceccherini, 44 Cabrera, 87 Martella; 6 Rohden, 13 Izco, 10 Barberis, 5 Stoian; 17 Budimir, 29 Trotta.

A disposizione: 3 M. Festa, 31 Sampirisi, 33 Dussenne, 93 Ajeti, 9 Nalini, 38 Mandragora, 14 Suljic, 11 Kragl, 24 Tonev, 47 Kotnik, 18 Acosty, 99 Simy.

Allenatore: Davide Nicola.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 12 Conti, 19 Bonucci, 22 Musacchio, 68 Rodriguez; 79 Kessie, 73 Locatelli, 10 Calhanoglu; 8 Suso, 9 André Silva, 11 Borini.

A disposizione: 30 Storari, 90 A. Donnarumma, 20 Abate, 17 Zapata, 15 Gomez, 2 Calabria, 18 Montolivo, 4 José Mauri, 5 Bonaventura, 63 Cutrone, 94 Niang.

Allenatore: Vincenzo Montella.

Squalificati: Paletta.

Indisponibili: A. Romagnoli, Biglia.

© Riproduzione Riservata.