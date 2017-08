Probabili formazioni/ Inter Fiorentina: quote e le ultime novità live (Serie A 2017-2018)

Probabili formazioni Inter-Fiorentina (LAPRESSE)

Inter-Fiorentina sarà uno dei match imperdibili della prima giornata di Serie A: appuntamento di lusso alle ore 20.45 a San Siro, dove andrà in scena una partita quasi sempre molto spettacolare e che oggi sarà ancora più speciale, grazie a tanti ex di lusso che renderanno ancora più saporita la sfida. La nuova Inter di Luciano Spalletti ha fatto molto bene nelle amichevoli, ma è questo il momento di fare sul serio; quanto alla Fiorentina del grande ex Stefano Pioli, come partirà il nuovo ciclo dopo tante cessioni eccellenti? Eccovi dunque le probabili formazioni di Inter-Fiorentina, con le ultime notizie sui moduli e sui possibili titolari ma anche uno sguardo alle quote per i pronostici.

LE QUOTE E IL PRONOSTICO

Le quote dell’agenzia di scommesse sportive Snai indicano chiaramente favoriti i nerazzurri in Inter-Fiorentina: infatti il segno 1 è quotato a 1,55, mentre poi si sale a 4,00 per il segno X che indica il pareggio e per la vittoria della Fiorentina ecco che il segno 2 pagherebbe 6,25 volte la posta in palio.

FORMAZIONE INTER: SUBITO DALBERT?

Modulo 4-2-3-1 per Spalletti, dovrebbero essere titolari entrambi gli ex Vecino e Borja Valero. Il primo giocherà accanto a Gagliardini in mediana, mentre Borja Valero sarà il trequartista centrale nella linea che vedrà anche Candreva e Perisic alle spalle della punta centrale che sarà naturalmente il capitano Mauro Icardi. Riflettori però anche su un altro nuovo acquisto, Dalbert, che è arrivato da pochi giorni e per questo motivo era considerato inizialmente riserva, almeno per questa prima giornata di campionato. Le notizie della ultime ore però danno il brasiliano possibile titolare fin da subito, al pari di Skriniar al centro della difesa, al fianco dell’altro verdeoro Miranda.

FORMAZIONE FIORENTINA: CHANCE PER HAGI?

Anche Stefano Pioli, che torna a San Siro pochi mesi dopo la fine della sua esperienza con l’Inter, dovrebbe puntare sul modulo 4-2-3-1. Da monitorare il recupero di Saponara: se l’ex Milan dovesse partire prudentemente dalla panchina, come trequartista ci potrebbe essere una grande occasione per il figlio d’arte Hagi, che dovrebbe agire con i nuovi acquisti Benassi (di scuola Inter) ed Eysseric alle spalle della prima punta Babacar, in questo momento riferimento principale per l’attacco della Fiorentina. Infatti è arrivato Giovanni Simeone, ma per Babacar sarebbe una bocciatura essere subito scavalcato dall’ultimo acquisto, senza contare che il senegalese ha spesso segnato all’Inter in passato. Anche negli altri reparti Pioli dovrebbe fare ampio uso dei nuovi acquisti: Gaspar e Vito Hugo in difesa, Veretout al fianco di Badelj - uno dei pochi big dell’anno scorso rimasti - in mediana.

IL TABELLINO

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Dalbert; Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

A disposizione: Padelli, Murillo, Ansaldi, Santon, Ranocchia, Nagatomo, Brozovic, Joao Mario, Kondogbia, Jovetic, Gabigol, Eder.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

FIORENTINA (4-2-3-1): Sportiello; Gaspar, Vitor Hugo, Astori, Olivera; Badelj, Veretout; Benassi, Hagi, Eysseric; Babacar. All. Pioli.

A disposizione: Dragowski, Tomovic, Milenkovic, Biraghi, Sanchez, Fernandez, Cristoforo, Saponara, Gil Dias, Rebic, Zekhnini, Simeone.

Squalificati: Chiesa.

Indisponibili: nessuno.

