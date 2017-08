Probabili formazioni/ Tottenham Chelsea: quote e le ultime novità live (Premier League)

Probabili formazioni Tottenham-Chelsea (LaPresse)

Tottenham-Chelsea, oggi pomeriggio alle ore 17.00, attirerà l’attenzione di tutti gli appassionati di Premier League: un classico e sempre sentito derby di Londra, fra il Tottenham che è stato secondo negli ultimi due campionati e il Chelsea che è invece campione d’Inghilterra in carica. Una sfida degna del palcoscenico di Wembley, ma attenzione perché il Chelsea ha cominciato piuttosto male la stagione e di conseguenza un altro brutto risultato farebbe scattare l’allarme per i Blues già al 20 agosto. Eccovi dunque le probabili formazioni di Tottenham-Chelsea, con le ultime notizie sui moduli e sui possibili titolari ma anche uno sguardo alle quote per i pronostici.

LE QUOTE E IL PRONOSTICO

Le quote dell’agenzia di scommesse sportive Snai indicano favoriti gli Spurs padroni di casa per Tottenham-Chelsea: infatti il segno 1 è quotato a 2,05, mentre poi si sale a 3,45 per il segno X che indica il pareggio e per la vittoria del Chelsea di Antonio Conte ecco che il segno 2 pagherebbe 3,60 volte la posta in palio.

FORMAZIONI TOTTENHAM: LE SCELTE DI POCHETTINO

Mauricio Pochettino dovrebbe schierare il suo Tottenham con il modulo 4-2-3-1, ideale per schierare tutto il potenziale offensivo degli Spurs. Di conseguenza partiamo proprio dal reparto d’attacco, dove la punta centrale del Tottenham sarà naturalmente Kane, che sarà assistito da un terzetto di lusso sulla linea dei trequartisti, con Alli (che l’anno scorso fece malissimo al Chelsea) in posizione centrale, Son ed Eriksen esterni. Molto importante per dare equilibrio alla squadra sarà l’apporto della coppia di mediani formata da Dembelè e Dier. Facendo un ulteriore passo indietro, eccoci alla difesa con la coppia centrale tutta belga formata da Alderweireld e Vertonghen a protezione del portiere Lloris, mentre i terzini saranno Walker-Peters e Davies.

FORMAZIONI CHELSEA: CONTE CON IL 3-4-3

Antonio Conte ha senza dubbio più problemi rispetto al collega, perché le assenze riducono le possibilità di scelta del tecnico italiano dei Blues. Facendo di necessità virtù, ecco dunque il Chelsea con un modulo 3-4-3 molto offensivo, almeno sulla carta. In porta naturalmente Courtois, che sarà protetto dalla retroguardia a tre con l’ex romanista Rudiger, Christensen ed Azpilicueta; a centrocampo ecco Moses sulla destra, nel cuore della mediana la strana coppia formata da David Luiz e Kantè, infine l’ex viola Alonso a sinistra; a proposito di spagnoli, sarà a forti tinte iberiche il tridente d’attacco del Chelsea, perché oltre a Willian le altre due maglie da titolare dovrebbero essere assegnate a Morata e Pedro.

IL TABELLINO

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Walker-Peters, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Dembelè, Dier; Son, Alli, Eriksen; Kane. Allenatore: Mauricio Pochettino.

CHELSEA (3-4-3): Courtois; Rudiger, Christensen, Azpilicueta; Moses, David Luiz, Kantè, Alonso; Willian, Morata, Pedro. Allenatore: Antonio Conte.

