Pronostici Coppa Italia Serie C / Le scommesse sulle partite di oggi: le favorite (20 agosto)

Pronostici Coppa Italia Serie C (LaPresse)

Diamo dunque uno sguardo panoramico sui pronostici delle nove partite che saranno disputate oggi, domenica 20 agosto, ad una sola settimana di distanza dall’inizio del campionato, che tornerà alla cara e storica denominazione di Serie C. La Coppa Italia di Serie C, competizione sempre tenuta d’occhio in maniera particolare dagli scommettitori per le liete sorprese che riesce a riservare. Si comincia alle ore 16.30 con Sicula Leonzio-Akragas e Sudtirol-Triestina: nel derby siciliano potrebbe pesare molto il fattore campo, sempre importante da quelle parti, mentre a Bolzano potrebbe avere qualcosa di più la squadra di casa, ma perché la Triestina è stata da poco ripescata, mentre gli altoatesini devono riscattarsi dalla sconfitta contro il Mestre. Alle ore 17.30 si gioca Fondi-Fermana: padroni di casa virtualmente eliminati, agli ospiti basta invece un pareggio e di conseguenza propendiamo per un X2.

CARRARESE NETTAMENTE FAVORITA

Ecco poi alle ore 18.00 Carrarese-Cuneo: siamo nel girone A, i toscani partono favoriti sia per il fattore campo sia perché con una vittoria aggancerebbero il Monza al comando della classifica (a quel punto deciderebbe la differenza reti), mentre il Cuneo è già eliminato. Pronostico 1, che appare quasi certo anche per la differenza di motivazioni che inevitabilmente ci sarà. Appuntamento con Gavorrano-Prato alle ore 18.30: qui il gioco si fa più interessante, perché chi vince si aggiudicherà il girone E, mentre in caso di pareggio sarà un mischione a quota 2 punti, che coinvolgerà anche il Siena. Pronostico di conseguenza più incerto, anche se il fattore campo potrebbe far pendere la bilancia dalla parte del Gavorrano. Fischio d’inizio alle ore 19.00 per Monopoli-Fidelis Andria. Padroni di casa virtualmente eliminati, ecco perché nonostante il fattore campo puntiamo su un X2 per il derby pugliese che caratterizzerà il girone H.

ATTENZIONE AL DERBY CALABRESE

Infine le tre partite in prima serata, alle ore 20.30: Fano-Ravenna, Pistoiese-Pontedera e Reggina-Catanzaro. Spazio subito al derby calabrese, sempre molto sentito: sia per la Reggina sia per il Catanzaro sarà il debutto ufficiale nella nuova stagione, il girone I è l’unico non ancora iniziato ed è difficile fare previsioni, anche se il fatto di giocare al Granillo naturalmente favorirà la Reggina. Molto interessante anche Fano-Ravenna: entrambe hanno battuto il Santarcangelo e guidano il girone C con 3 punti, la sfida sarà decisiva per il passaggio del turno. Il Fano gioca in casa, ma con un pareggio passerebbe il Ravenna grazie alla miglior differenza reti: il pronostico è apertissimo. Infine il derby toscano Pistoiese-Pontedera: i padroni di casa devono vincere, ma il Pontedera che ha travolto il Modena (contro cui gli arancioni hanno pareggiato) ha le possibilità di tornare a casa almeno con un pareggio.

