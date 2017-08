Pronostici Serie A / Le scommesse e le quote sulle partite (oggi, prima giornata)

Pronostici Serie A (LaPresse)

Ricomincia la Serie A e anche i nostri pronostici: dopo i due anticipi di ieri, ecco oggi una grande domenica con otto partite in orario serale estivo, dunque un anticipo alle ore 18.00 e tutte le altre partite alle ore 20.45. Le incognite e le sorprese alla prima giornata sono dietro l’angolo, a volte le piccole che partono forte possono regalare emozioni anche contro big sulla carta ben superiori. Tenendo presente questo, buttiamoci comunque nella divertente arte dei pronostici, vedendo che cosa ci potrebbero riservare queste otto partite, con un accenno anche alle quote per chi vorrà provare a scommettere.

ATALANTA-ROMA (ore 18.00)

Uno dei piatti forti della giornata: l’Atalanta, dopo lo storico quarto posto della scorsa stagione, ha continuato a sognare anche in un’estate con tante vittorie di prestigio in amichevole; dall’altra parte una Roma naturalmente ambiziosa, ma la cui estate ha dato risposte in chiaroscuro. La conseguenza è che a Bergamo sarà una trasferta decisamente ostica per gli uomini di Eusebio Di Francesco, mentre la banda del Gasp vuole subito cominciare a stupire, come fece costantemente nello scorso campionato. La Snai vede comunque la Roma favorita: 1 3,25; X 3,30; 2 2,25.

BOLOGNA-TORINO

Grande classico del nostro calcio fra due squadre che hanno fatto la storia, anche se in decenni ormai piuttosto lontani. Il pre-campionato ci porta a dire che il Torino è messo meglio, come gli esiti radicalmente diversi del terzo turno di Coppa Italia hanno dimostrato con chiarezza. Ai rossoblù basterà il fattore campo per riscattarsi? Snai dà più fiducia ai granata di Sinisa Mihajlovic: 1 3,25; X 3,30; 2 2,25.

CROTONE-MILAN

Il Milan di Vincenzo Montella comincia la stagione che deve essere quella del rilancio ai massimi livelli. Attenzione però al Crotone di Davide Nicola, che allo Scida può essere ostico per chiunque, soprattutto se la squadra calabrese saprà assomigliare a quella della parte finale dello scorso campionato, che con una rimonta straordinaria si regalò una salvezza incredibile fino all’inizio di aprile. Rossoneri comunque favoriti per la Snai: 1 5,75; X 4,25; 2 1,55.

INTER-FIORENTINA

Altro big-match della domenica: Inter e Fiorentina hanno cambiato molto nel corso dell’estate. Il nuovo corso nerazzurro parte con buoni auspici grazie ai risultati dell’estate, la Fiorentina deve fare i conti con tante cessioni eccellenti, ma può contare su uno Stefano Pioli che conosce benissimo l’Inter. La tradizione recente ci dice che fra nerazzurri e viola spesso sono partite ricchissime di gol. Sarà spettacolo anche stasera? Per la Snai, la vittoria dell’Inter è una probabilità molto credibile: 1 1,55; X 4,00; 2 6,25.

LAZIO-SPAL

La Lazio, fresca vincitrice della Supercoppa Italiana con pieno merito contro la Juventus, debutta in casa contro la Spal che mancava dalla Serie A da ben 49 anni. Sulla carta una partita scontata per la squadra di Simone Inzaghi, in realtà è grande la curiosità per quello che sapranno fare i ragazzi di Leonardo Semplici in una missione quasi impossibile. Le quote Snai parlano però molto chiaro: 1 1,27; X 5,50; 2 11,00.

SAMPDORIA-BENEVENTO

Altra partita a suo modo storica: per il Benevento sarà addirittura il debutto assoluto in Serie A, in uno scenario affascinante come lo stadio di Marassi. La Sampdoria ha tutto per vincere, dal fattore campo alla maggiore esperienza: l’esito sarà quello che tutti si attendono oppure il Benevento saprà onorare lo storico evento con un risultato abbastanza memorabile? Snai resta fedele alla logica: 1 1,65; X 3,65; 2 5,75.

SASSUOLO-GENOA

Una nuova avventura con Cristian Bucchi per il Sassuolo, voglia di riscatto dopo una salvezza stentata per il Genoa di Ivan Juric: al Mapei Stadium sulla carta dovrebbero farsi preferire i padroni di casa, anche se il Genoa sembra avere posto buone basi per riuscire a soffrire meno rispetto al passato più recente. Snai crede nel Sassuolo, ma senza differenze clamorose: 1 2,20; X 3,30; 2 3,35.

UDINESE-CHIEVO

Derby del Nord-Est fra due squadre che puntano a una tranquilla salvezza, che è un traguardo ormai fisso per due società serie come quelle friulana e veronese. Vedremo dunque chi riuscirà a partire meglio in questa sfida fra due squadre che possono contare su identità di gioco già assestate, visto che gli allenatori sono stati entrambi confermati. Snai favorisce l’Udinese, anche per il fattore campo: 1 2,10; X 3,25; 2 3,70.

© Riproduzione Riservata.