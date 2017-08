Psg Tolosa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Psg-Tolosa - LaPresse

Stasera, domenica 20 agosto alle ore 21.00, si gioca Psg-Tolosa, partita valida per la terza giornata della Ligue 1 francese. C'è grande attesa per la seconda partita da titolare di Neymar, la prima al Parco dei Principi. I tifosi parigini non vedono l'ora di vedere in azione mister 222 milioni, la cifra monstre pagata dal Paris Saint Germain al Barcellona per avere l'ex fuoriclasse del Santos. Nell'ultima partita di campionato disputata il Psg ha battuto 3-0 in trasferta il Guingamp: di Neymar fu il sigillo finale all'incontro, quando mancavano 8 minuti allo scadere. Il brasiliano, al suo debutto con la maglia del club transalpino, è riuscito da subito a mettersi in luce, fornendo inoltre anche l'assist per il momentaneo 2-0 siglato da Edinson Cavani. Una prova di forza importante per i parigini, che dopo il super acquisto di Neymar lanciano la sfida ai campioni di Francia in carica, il Monaco, ma anche a tutti gli altri top club europei. L'obiettivo della Champions League non è poi così lontano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La sfida tra Paris Saint Germain e Tolosa non sarà visibile in diretta tv, perché la contemporanea con la Serie A spingerà Mediaset Premium a proporre solamente una differita. Il calcio di inizio è previsto per domenica 20 agosto alle ore 21.00, ma questo match della Ligue 1 francese verrà trasmesso alle ore 23.00 sui canali Mediaset Premium Sport 2 e Mediaset Premium Sport 2 HD. Per gli abbonati sarà possibile vedere la sfida anche in streaming video, ma naturalmente solo in differita, grazie all'applicazione Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI

Per la partita contro il Tolosa, in casa Psg è probabile l'utilizzo dal primo minuto del tridente composto da Neymar, Cavani e Pastore, un attacco di lusso per l’allenatore Unai Emery. Non dovrebbe essere della partita Di Maria, vicinissimo al trasferimento al Barcellona, un segnale di come a breve i parigini possano dare l'assalto a Mbappè, talento esploso lo scorso anno tra le fila del Monaco. Per il Tolosa la sfida al Parco dei Principi contro il Paris Saint Germain si potrebbe rivelare particolarmente complicata, per non dire impossibile. In avanti la squadra allenata da mister Dupraz può contare su un attaccante talentuoso come Sanogo e la freschezza di Delort e Jean. Dupraz, dalla panchina, può anche avere diverse alternative valide, come quella di Toivonen. A centrocampo occhi puntati sulla stella 21 enne Machach, che a Monaco aveva portato momentaneamente in vantaggio i suoi compagni di squadra in avvio di partita, salvo poi subire la rimonta finale dei padroni di casa. In difesa spazio al talento del 18 enne Lafont in porta e del 19 enne terzino destro Kelvin Adou.

COME CI ARRIVANO

In classifica, dopo le prime due giornate (dunque senza considerare chi ha già giocato ieri) il Paris Saint Germain occupa la prima posizione insieme a Lione, Monaco, Marsiglia e Saint-Etienne, le uniche squadre rimaste a punteggio pieno dopo le prime due partite. Fin qui il miglior calciatore è stato Cavani, che ha già segnato due gol, comparendo nel tabellino sia nel primo incontro di Ligue 1 (2-0 all'Amiens nel giorno della presentazione di Neymar) sia contro il Guingamp in trasferta. L'ex centravanti del Napoli sta confermando quanto fatto nella passata stagione, quando senza Ibrahimovic è riuscito ad essere molto più decisivo sotto porta, segnando a valanga. Per quanto riguarda invece il Tolosa, dopo la sconfitta all'esordio in campionato contro il Monaco (3-2 nel Principato), la formazione allenata da Dupraz ha guadagnato i primi tre punti stagionali battendo di misura in casa la formazione del Montpellier, reduce dal successo interno 7 giorni prima contro il modesto Caen.

