Rally di Germania 2017/ Wrc info streaming video e diretta tv: orario, programma, classifica (20 agosto)

Siamo giunti all’ultimo giorno per il Rally di Germania 2017: oggi domenica 20 agosto 2017 i protagonisti della decima prova del Mondiale Wrc 2017 torneranno a sfidare il tracciato tedesco in una giornata che naturalmente sarà decisiva per definire la classifica generale di questo rally. Come di consueto alla domenica, il tracciato sarà più breve rispetto a quello dei due giorni precedenti. Si gareggia solamente al mattino e saranno da affrontare le ultime quattro prove speciali: prima macchina al via attesa già alle ore 7.25 quando inizierà la prima prova speciale (la numero 18 generale) di Losheim am See 1, lunga 13,02 km. Sarà poi da affrontare la prova speciale di St. Wendeler Land 1, che misura invece 12,95 km. A quel punto, per completare il Rally di Germania 2017, ci sarà solamente da rifare queste due prove speciali, dando dunque vita alla Losheim am See 2 e poi alla St. Wendeler Land 2, al termine della quale calerà il sipario sulla prova tedesca.

INFO TV E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL RALLY

Come da tradizione alla domenica, l’ultima prova speciale del Rally di Germania 2017 sarà trasmessa in diretta tv e di conseguenza pure in diretta streaming video. Appuntamento dunque dalle ore 12.00 su Fox Sports HD (canale 204 del telecomando di Sky), come anche in diretta streaming video tramite l’App Sky Go, naturalmente sempre riservata agli abbonati Sky. Consigliamo quindi, soprattutto a chi non potrà seguire la corsa sul satellite, di collegarsi al portale ufficiale www.wrc.com per rimanere aggiornati sull’andamento delle prove speciali e la classifica live con tutti i tempi.

LA STORIA E I NUMERI

Come gli appassionati ben sapranno il Rally di Germania è una prova storica del circuito mondiale della Wrc, anche se meno di altre prove ancora più leggendarie: la gara è infatti nata nel lontano 1982 come parte del campionato europeo, fino all’ingresso ufficiale nel calendario Wrc nel 2002 in seguito anche dello spostamento del luogo, da Francoforte alla regione di Treviri, dove si corre ancora. Continuando a curiosare nella storia emergono due dati interessanti per questa prova di rally: sorprendentemente la Citroen ha vinto ogni Rally di Germania da quando entrò nel programma Wrc fino al 2014. Allora fu la Hyundai I20 (la stessa di Neuville, in testa al mondiale piloti 2017 con Ogier) a trovare la vittoria finale con i due spagnoli Daniel Sordo e Marc Marti. Nell’edizione 2015 il successo arrise invece al francese Sebastian Ogier su Volkswagen, mentre è il connazionale Sebastien Loeb a registrare il record di vittorie in terra tedesca, ben 14.

