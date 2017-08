Reggina Catanzaro/ Streaming video e diretta sportube.tv, probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Reggina Catanzaro - LaPresse

Reggina Catanzaro, diretta dall’arbitro Giampaolo Mantelli, è una delle nove partite in programma oggi, domenica 20 agosto, per la Coppa Italia di Serie C. L’atteso derby tra Reggina 1914 e Catanzaro si giocherà allo stadio Granillo di Reggio Calabria, con fischio d’inizio alle ore 20.30. Siamo nel Girone I della manifestazione; questo avrebbe dovuto essere l'unico gruppo con solo due squadre, appunto Reggina e Catanzaro. Il ripescaggio del Rende ha invece portato a un triangolare, proprio come in tutti gli altri gironi della prima fase di questa Coppa Italia di Serie C, anche se questo tormentato gruppo prende il via solamente oggi.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

Va poi ricordato che la partita tra Reggina e Catanzaro, attesa per questa sera, non sarà visibile in diretta tv, ma sarà possibile vedere la sfida di Coppa Italia Serie C in diretta streaming video collegandosi al sito ufficiale Lega Pro Channel, disponibile al portale Sportube.tv, a cui però sarà necessario iscriversi per accedere al servizio.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le formazioni di questo match, c'è curiosità per le scelte dei due allenatori di fronte a quello che è il loro primo vero impegno della stagione. Gli amaranto allenati da Agenore Maurizi potrebbero scendere in campo con un 3-5-2 con Cucchietti tra i pali, linea a 3 di difesa formata da Auriletto, Di Filippo e Gatti, con Tazza e Solerio a prendersi cura delle due fasce. A centrocampo dovrebbero trovare spazio Porcino e De Francesco in zona centrale, lasciando a Garufi lo spazio qualche metro in avanti. In attacco dovrebbero giocare Bianchimano e Tulissi, con quest'ultimo pronto ad allargarsi sull'esterno in caso di adozione del 3-4-3 con Sciamanna spostato dall'altro lato al posto di Garufi.

In casa Catanzaro, il tecnico Alessandro Erra pensa ad un modulo speculare a quello amaranto, con Nordi a difendere la porta, poi Gambaretti, Di Nunzio e Riggio a comporre il terzetto arretrato. A centrocampo, da destra verso sinistra, la lines dovrebbe essere formata da Longo, Maita, Benedetti, van Ransbeeck e Zanini. In avanti vasta scelta per il tecnico calabrese, che però alla fine dovrebbe optare per il giovane Lukanovic in coppia con Infantino.

LA GRANDE RIVALITA’

Reggina e Catanzaro, i due club più rappresentativi del calcio regionale divisi da una rivalità storica, sono attesi da una gara difficile. Per entrambe la piazza chiede di non sbagliare, sia per non mandare all'aria il primo obiettivo stagionale, ma soprattutto per l'orgoglio e la voglia di imporsi in un derby che manca dallo scorso aprile in campionato. In quell'occasione la Reggina, che giocava in casa come oggi, vinse per 1-0 con gol di Kosnic, mentre nel match di andata al Ceravolo le due squadre si erano accontentate di un punto a testa. L'ultima vittoria giallo-rossa risale al 2014, quando fu Fofana a dare i 3 punti ai locali con una rete siglata al minuto numero 59.

