Risultati/ Coppa Italia Serie C: diretta gol live score, 3^ giornata (turno preliminare)

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C. Prosegue la Coppa Italia Serie C 2017-2018: domenica 20 agosto saranno nove le partite in programma, una per ciascun girone. Con alcune distinzioni perchè, se la maggior parte dei gruppi si concludono oggi (e ci daranno quindi il quadro delle prime qualificate), altri termineranno nei prossimi giorni. Il dettaglio delle partite comunque prevede alle ore 16:30 Sicula Leonzio-Akragas (girone L), alle ore 17:30 Fondi-Fermana (girone G), alle ore 18 Carrarese-Cuneo (girone A) e Sudtirol-Triestina (girone B), alle ore 18:30 Gavorrano-Prato (girone E), alle ore 19 Monopoli-Fidelis Andria (girone H), poi alle ore 20:30 Reggina-Catanzaro (girone I), Fano-Ravenna (girone C) e Pistoiese-Pontedera (girone D).

IL REGOLAMENTO DELLA COPPA ITALIA

A giocare l’eliminatoria di questa Coppa Italia Serie C sono le 30 squadre che non hanno preso parte alla coppa della Lega A, e che entreranno in corsa nei turni successivi. Le formazioni sono suddivise in dieci gironi da tre squadre; si gioca in partite di sola andata che vanno a determinare la vincente di ciascun raggruppamento, che è dunque la squadra qualificata alla fase finale andando a raggiungere le 27 che sono già di diritto a questo punto del torneo. Da lì si procede con turni ad eliminazione diretta in sola andata, con la sola eccezione delle due semifinali e della finale.

IL QUADRO DELLA SITUAZIONE

Il Monza ha quasi ottenuto la qualificazione al prossimo turno (la Carrarese potrebbe ancora giocarsela ma deve vincere con almeno due gol di scarto); tra le altre impegnate oggi, è una sfida diretta tra Fano e Ravenna visto che entrambe le squadre hanno 3 punti, il Pontedera ha bisogno di un pareggio per ottenere la qualificazione al prossimo turno mentre chi dovesse vincere tra Gavorrano e Prato si prenderebbe il passaggio del turno. Quasi fatta per la Fermana: i marchigiani sfidano il Fondi e potrebbero anche perdere con due gol di scarto visto l’ampio vantaggio in termini di differenza reti. Il girone I inizia oggi con Reggina-Catanzaro che era stata rinviata la scorsa settimana, dovremo aspettare anche per conoscere il quadro del girone L dove finora si è giocata solo Catania-Sicula Leonzio.

COPPA ITALIA 2017-2018, RISULTATI TURNO PRELIMINARE

ore 16:30 Sicula Leonzio-Akragas

ore 17:30 Fondi-Fermana

ore 18:00 Carrarese-Cuneo

ore 18:00 Sudtirol-Triestina

ore 18:30 Gavorrano-Prato

ore 19:00 Monopoli-Fidelis Andria

ore 20:30 Reggina-Catanzaro

ore 20:30 Fano-Ravenna

ore 20:30 Pistoiese-Pontedera

