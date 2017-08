Risultati Serie A/ Diretta gol live score e classifica aggiornata, le partite della 1^ giornata (oggi)

Nella domenica della 1^ giornata di Serie A gioca la Roma (Foto LaPresse)

Domenica 20 agosto la Serie A 2017-2018 prosegue nel programma della prima giornata: abbiamo vissuto i due anticipi del sabato e siamo pronti alla prosecuzione del turno. Come da tradizione degli ultimi anni, si gioca in notturna ma già alle ore 18 avremo Atalanta-Roma ad aprire il giorno. Poi, alle ore 20:45, tutta la trafila delle altre partite: Bologna-Torino, Crotone-Milan, Inter-Fiorentina, Lazio-Spal, Sampdoria-Benevento, Sassuolo-Genoa e Udinese-Chievo. Siamo ancora a fine agosto: trarre indicazioni definitive da questa prima giornata sarà decisamente complicato, soprattutto perchè il calciomercato è ancora aperto e le rose potranno cambiare. Tuttavia sarà importante capire come le varie squadre approcceranno la stagione, considerando anche il diverso livello di difficoltà che ciascuna di loro si troverà ad affrontare.

ANTICIPI DI SERIE A

JUVENTUS CAGLIARI 3-0 - La prima giornata del campionato di calcio di Serie A 2017/18 si è aperta con l'anticipo delle ore 18 fra i campioni d'Italia in carica della Juventus e il Cagliari. I bianconeri, chiamati al riscatto dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Lazio, hanno impresso subito il proprio ritmo al match, portandosi in vantaggio con un bel gol al volo di Mario Mandzukic, ben servito dal terzino Stephan Lichtsteiner. Nella seconda parte del primo tempo i sardi hanno conquistato campo, fino a guadagnare un calcio di rigore per fallo di Alex Sandro su Duje Cop. L'arbitro Maresca inizialmente non aveva assegnato il penalty, ma ci ha ripensato dopo aver osservato i replay della tanto discussa VAR. Il brasiliano Farias però si è fatto ipnotizzare da Gianluigi Buffon, che ha respinto la conclusione centrale. Al tramonto del primo tempo Paulo Dybala, ben imbeccato da Miralem Pjanic, ha freddato Cragno con il gol del 2-0. Stesso copione nella difesa, con la Juve padrona della gara. La Joya Dybala ha provato a ripetersi, ma la sua splendida conclusione a giro è stata respinta dalla traversa. La squadra allenata da Massimo Rastelli ha provato ad impensierire i bianconeri, ma senza riuscire a costruire occasioni concrete e pericoli alla porta difesa da Buffon. Al minuto 62 da segnalare la splendida ovazione del pubblico bianconero nei confronti di Simone Padoin, per anni nelle fila juventine e oggi un calciatore cagliaritano. Poco dopo la Juventus ha triplicato con Gonzalo Higuaín, imbeccato da Alex Sandro al termine di una splendida azione corale. Al minuto 70 è arrivato il momento dell'esordio di Blaise Matuidi nel campionato italiano, con Higuaín che gli ha ceduto il proprio posto in mezzo al campo. Anche Douglas Costa ha fatto registrare il primo gettone di presenza in Serie A, sostituendo Juan Cuadrado ad un quarto d'ora dalla fine. I minuti conclusivi sono trascorsi senza troppe emozioni, con la Juventus in pieno controllo e il Cagliari più preoccupato a non subire ulteriori gol piuttosto che a farne. Dopo tre minuti l'arbitro ha sancito la fine del match, e la Juventus ha potuto festeggiare la prima vittoria stagionale contro un Cagliari troppo rinunciatario.

VERONA NAPOLI 1-3. In serata, alle ore 20.45, Hellas Verona e Napoli si sono affrontate allo stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona. Il tecnico partenopeo Maurizio Sarri ha osservato un inevitabile turnover, in vista della sfida di martedì prossimo contro il Nizza, valida per i play off di Champions League. Dopo una prima fase in cui il Verona ha difeso con ordine, il Napoli non ha avuto troppe difficoltà, sbloccando il risultato al minuto 31 con un'auto rete di Souprayen. Pochi minuti dopo il centravanti Arkadiusz Milik, servito con uno splendido passaggio d'esterno di Lorenzo Insigne. Nella ripresa il Verona ha avuto un solo sussulto con Verde, prima che gli Azzurri riprendessero a macinare gioco. La logica conseguenza è stata il terzo gol messo a segno da Faouzi Ghoulam, abile a ribadire in rete la respinta del portiere brasiliano Nicolás dopo un tiro ravvicinato di Dries Mertens, entrato da poco. L'unica gioia della sfida per i veronesi allenati da Fabio Pecchia è stata il gol su calcio di rigore realizzato dal bomber Giampaolo Pazzini. Seconda vittoria nel giro di tre giorni per il Napoli, che ha cominciarono nel migliore dei modi la propria stagione. La squadra vorrà completare nel miglior modo possibile questo tour de force, che si concluderà martedì contro il Nizza.

LE AMBIZIONI DELLE MILANESI

All’ordine del giorno c’è ovviamente il ritorno in pompa magna delle milanesi: l’Inter non entra nelle prime tre dal 2011, il Milan dal 2013 ma quest’anno servirà anche un quarto posto per andare in Champions League. I rossoneri hanno dominato il mercato, spendendo 200 milioni di euro e rivoluzionando la rosa con grandi acquisti; dopo le perplessità sulla lunghissima gestazione del closing, il Milan ha dimostrato di volersela giocare da subito e Leonardo Bonucci strappato alla Juventus (e insignito della fascia di capitano) è l’ideale simbolo della rinascita. L’Inter non si è mossa con la stessa verve, ma ha realizzato un colpo importante: quello di Luciano Spalletti, che è il nuovo allenatore e ha un curriculum che parla da solo. La sensazione è che entrambe partano con la possibilità di vincere lo scudetto; la Serie A 2017-2018 potrebbe dunque restituirci le due squadre di Milano come assolute protagoniste.

I DUBBI DELLE ROMANE

Poi ci sono le due romane: la Lazio che ha inaugurato la stagione strappando la Supercoppa alla Juventus, la Roma che vuole finalmente migliorare il secondo posto. Entrambe hanno ottimi motivi per sognare, ma altrettanti per preoccuparsi. Nel dettaglio, la Lazio ha confermato Simone Inzaghi che ha dimostrato di essere un ottimo allenatore e con un anno di esperienza in più dei suoi uomini cardine (Immobile e Milinkovic-Savic su tutti) può ambire anche a entrare nelle prime quattro. Tuttavia ha perso Lucas Biglia (e il suo sostituto Lucas Leiva, per quanto valido, ha caratteristiche diverse) e l’ultima volta in cui ha affrontato il doppio impegno campionato-coppa ha faticato tanto. Per la Roma parlano le ultime stagioni, le conferme di Nainggolan e Strootman e un Edin Dzeko ormai decisivo; la partenza di Spalletti è però un punto negativo, Eusebio Di Francesco è tutto da scoprire a grandi livelli e la sensazione è che davanti con l’addio di Salah si sia perso qualcosa in termini di velocità e imprevedibilità.

