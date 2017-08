SERIE A PROSSIMO TURNO/ Anticipi e posticipi, Il programma della seconda giornata di campionato (26-27 agosto)

Spalletti torna a Roma (foto LaPresse)

La seconda giornata della Serie A 2017-2018 si giocherà tra sabato 26 e domenica 27 agosto: sarà ancora un turno in notturna, come ormai la tradizione impone. Per la prima volta nella stagione avremo tre anticipi: il 26 agosto infatti si partirà alle ore 18 con Benevento-Bologna e Genoa-Juventus, mentre alle ore 20:45 avremo Roma-Inter. La seconda giornata si completerà poi con le partite della domenica: anticipate da Torino-Sassuolo alle ore 18, avremo poi alle ore 20:45 Chievo-Lazio, Crotone-Verona, Fiorentina-Sampdoria, Milan-Cagliari, Napoli-Atalanta, Spal-Udinese e Torino-Sassuolo. Analizzando nel dettaglio il turno, si tratta sicuramente di una giornata che racchiude il suo clou nella giornata di sabato. Il Benevento giocherà per la prima volta nella sua storia una partita tra le mura amiche dello stadio Vigorito in Serie A, ma a Marassi e all’Olimpico di Roma scenderanno in campo tre pretendenti, sulla carta, allo Scudetto. Dopo l’ottimo esordio casalingo contro il Cagliari, la Juventus cercherà nuove certezze contro un Genoa che rappresenta ancora un’incognita dopo le difficoltà della passata stagione.

SPALLETTI TORNA ALL'OLIMPICO

C’è curiosità attorno a quelli che potrebbero essere i nuovi acquisti juventini. In particolare tra la Supercoppa persa contro la Lazio e la sfida con sardi, Douglas Costa e Bernardeschi non hanno ancora trovato più di qualche scampolo di partita. All’Olimpico ecco il gran ritorno di Luciano Spalletti, probabilmente atteso al varco da una tifoseria che non gli ha perdonato la gestione del caso-Totti. Domenica anticipo Torino-Sassuolo tra due possibili outsider del campionato. Lazio in trasferta contro l’outsider Chievo che due anni fa, sempre alla seconda giornata, rifilò quattro gol ai biancocelesti. Il Milan affronterà un Cagliari atteso dunque da un micidiale uno-due in trasferta, mentre anche Napoli-Atalanta monopolizzerà l’attenzione, con i partenopei che avranno nella gambe la trasferta di Nizza. Tutta da seguire anche Fiorentina-Sampdoria, con i viola all’esordio in casa dopo un mercato burrascoso, e il ritorno della Serie A dopo 49 anni allo stadio Mazza di Ferrara con Spal-Udinese.

