Sampdoria Benevento/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Sampdoria-Benevento, domenica 20 agosto alle ore 20.45 e diretta da Fabrizio Pasqua, sarà la sfida che per blucerchiati e sanniti aprirà ufficialmente il nuovo campionato di Serie A 2017-2018. Un appuntamento storico per il club giallorosso, che per la prima volta nella sua storia si confronterà con la massima serie. Un evento reso ancor più eccezionale dal fatto che il Benevento nella scorsa stagione ha centrato la promozione affrontando per la prima volta in assoluto il torneo cadetto, dopo il salto dalla Lega Pro. Insomma, un ciclo eccezionale, con il tecnico dello scorso anno, Baroni, confermato in una squadra che, nello stile del presidente Vigorito, artefice del miracolo sannita, ha mirato a puntellarsi senza però compiere follie impossibili da sostenere sul mercato. Test subito difficile all'esordio per il Benevento contro la collaudata Sampdoria di Giampaolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Sampdoria-Benevento, domenica 20 agosto alle ore 20.45, sarà una diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky, che potranno seguire l'incontro collegandosi sul canale 256 del satellite, Sky Calcio 6 HD. Per tutti gli abbonati c'è anche la possibilità di collegarsi sul sito skygo.sky.it e seguire l'incontro in diretta streaming video via internet.

COME ARRIVANO LE SQUADRE

I blucerchiati hanno qualità e come al solito sono stati protagonisti di un mercato molto movimentato, con alcune cessioni eccellenti come quella di Skriniar all'Inter e di Muriel al Siviglia. Il pezzo più importante, Patrick Schick, non è invece ancora partito per i risaputi guai fisici che l'hanno visto protagonista: ottenuta però l'idoneità fisica, il ceko entro la fine del mercato potrebbe aggregarsi all'Inter, con la Sampdoria pronta comunque a sostituirlo con un colpo importante in attacco (si parla di un Atletico Madrid, Vietto, come possibile alternativa). Sicuramente le prospettive di inizio campionato saranno diverse per le due squadre, con la Sampdoria chiamata a consolidarsi nella posizione a ridosso della zona europa occupata l'anno scorso in classifica, mentre il Benevento proverà essenzialmente a salvarsi, cercando di non pagare troppo lo scotto dell'esordiente assoluta in Serie A.

La Sampdoria ha iniziato il precampionato con gambe leggere, battendo Feralpisalò e Cremonese, formazioni rispettivamente di Serie C e Serie B, dopo il successo iniziale contro i dilettanti del Sellero Novelle. Poi però la squadra di Giampaolo ha accusato la stanchezza della preparazione, perdendo in amichevole contro l'Hellas Verona, in maniera più che dignitosa (uno a due) contro il Manchester United di José Mourinho, per poi crollare (zero a quattro) contro i gallesi dello Swansea. Una risposta importante è arrivata però in Coppa Italia, con il netto tre a zero al Foggia e la qualificazione al quarto turno della competizione firmata dai gol di Barreto, Caprari e Kownacki. Il Benevento dalla sua non ha perso nessuna partita nel precampionato, batendo Carpi e Livorno e pareggiando contro i tedeschi dell'Eintracht Francoforte. Nel terzo turno di Coppa Italia è arrivata però una debacle clamorosa, zero a quattro in casa contro il Perugia con crollo successivo all'espulsione del nuovo acquisto, Danilo Cataldi. Un vero campanello d'allarme per Baroni.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Agenzie di scommesse compatte nel considerare comunque la Sampdoria favorita per questa sfida d'esordio in campionato, vista la scarsa esperienza che il Benevento può contare e l'emozione dell'esordio assoluto nella massima serie. Paddy Power quota 5.60 la vittoria sannita a Marassi, molto più bassa, 1.67, quella che Bet365 riserva all'affermazione interna blucerchiata, mentre William Hill propone a 3.60 l'eventuale pareggio.

