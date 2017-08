Sassuolo Genoa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sassuolo Genoa (LaPresse) - repertorio

Sassuolo e Genoa si affrontano questa sera alle ore 20.45 nella partita, diretta dall’arbitro Damato, che per entrambe apre ufficialmente il campionato di Seria A. Le due formazioni arrivano a questa nuova annata nella massima serie con ambizioni diverse: gli emiliani vogliono aprire un nuovo ciclo sotto la guida tecnica di Cristian Bucchi, mentre i liguri di Ivan Juric sono alle prese con il cambio di proprietà e puntano ad una salvezza che sia il più possibile tranquilla dopo un'annata, quella scorsa, dove il rischio della Serie B è stato tremendamente concreto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Sassuolo-Genoa, domenica 20 agosto alle ore 20.45, sarà una diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati Sky, che potranno seguire l'incontro collegandosi sul canale 255 del satellite, Sky Calcio 5 HD. Per tutti gli abbonati c'è anche la possibilità di collegarsi sul sito skygo.sky.it e seguire l'incontro in diretta streaming video via internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Andando a vedere le formazioni che scenderanno in campo al Mapei Stadium si può senz'altro dire che Bucchi, alla sua prima assoluta su una panchina in Serie A, si affiderà all'usato sicuro sia da un punto di vista tattico che di uomini. Il modulo che l'ex tecnico del Perugia sceglierà è infatti il 4-3-3 di di franceschiana memoria, così come gli uomini che scenderanno in campo. Nel tridente d'attacco ci saranno, come anticipato, Berardi e Falcinelli, con Ricci a completare il reparto. In mediana ci sarà Duncan, che sarà chiamato a non far rimpiangere troppo Pellegrini, passato alla Roma proprio come Defrel. La difesa potrà contare invece sull'esperienza di due centrali del calibro di Cannavaro e Acerbi.

Il Genoa di Juric si presenterà con il consueto 4-3-3 dove una delle certezze è il ritorno di Perin tra i pali. La difesa è il maggior rebus per Juric: i centrali saranno Lazovic e Zukanovic, mentre ai lati agiranno Biraschi e Gentiletti. In mediana sicuro l'inserimento di Bertolacci, mentre per quanto riguarda il tridente toccherà a Pandev guidare l'attacco dopo l'addio di Giovanni Simeone, ormai alla Fiorentina.

COME ARRIVANO LE SQUADRE

Il Sassuolo è stato protagonista di una buona pre-stagione. Anche se l'addio di Defrel pesa e non poco sull'organico degli emiliani, la squadra ha dato dimostrazione di essere capace di sopperire a tale assenza, mostrando un gioco discreto in diverse occasioni. Bucchi si aspetta ancora qualche regalo dal mercato, ma la dirigenza ha sicuramente fatto un ottimo lavoro riuscendo a non far partire giocatori del calibro di Duncan e Berardi, oltre a far tornare alla base Falcinelli, che dopo l'ottima stagione a Crotone, coincisa con la salvezza dei calabresi all'ultima giornata, vuole provare a confermarsi in una realtà senza dubbio ormai di medio livello in Serie A.

Il Genoa, che questa estate è stato protagonista di un passaggio di proprietà che ancora non è stato però completato, ha in realtà già iniziato la propria stagione agonistica, battendo il Cesena in Coppa Italia per 2 a 1. Il risultato però non deve ingannare, perchè prima di tutto è giunto ai supplementari e inoltre la partita ha confermato i grossi problemi difensivi del Grifone: non è un caso che Juric dopo il match abbia fatto presente la necessità di un innesto in difesa. Quello che però preoccupa maggiormente il mister dei liguri è l'aspetto della tenuta fisica della squadra, che dopo 20 minuti discreti ha perso praticamente ogni contrasto, con il passaggio del turno che è stato garantito soltanto da una magia di Simeone jr, ormai a Firenze. Insomma, l'obiettivo del Genoa quest'anno è una salvezza tranquilla, ma non pare che giungere a tale scopo sarà così semplice.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Andando invece a vedere quelli che sono i pronostici e le aspettative dei bookmakers, scopriamo come in modo abbastanza ovvio il Sassuolo parta con i favori del pronostico. Soffermandoci sulle quote messe in campo dalla Snai, una vittoria della squadra allenata da Bucchi viene pagata 2,20 volte la cifra giocata, mentre un avvio con vittoria esterna del Grifone viene pagato 3,35 volte l'eventuale scommessa che si volesse fare. Un pareggio, che accontenterebbe di più il Genoa, viene invece quotato, sempre dalla Snai, 3,30 volte l'eventuale cifra che si dovesse decidere di giocare.

© Riproduzione Riservata.