Sicula Leonzio Akragas/ Info streaming video e diretta Sportube.tv. probabili formazioni e risultato live

Sicula Leonzio Akragas, è la partita in programma oggi domenica 20 agosto 2017 alle ore 16.30 e valida per il secondo turno preliminare della Coppa Italia Serie C 2017-2018. Per questa edizione del tabellone di coppa va notato che il girone meridionale è in ritardo di una giornata, essendosi disputata finora solamente la partita inaugurale che ha visto la Sicula Leonzio battuta al termine di una rocambolesca partita sul campo del Catania. Un ko particolare che ha però messo in luce il valore della neopromossa allenata da Pino Rigoli, arrivata a giocare in Serie C dopo l'esaltante scorsa stagione culminata col primo posto e la vittoria nel campionato di quarta serie. Per sperare però di proseguire il cammino in Coppa Italia, all'esordio ufficiale di questa stagione in casa la Sicula Leonzio non avrà altro risultato a disposizione che battere un Akragas reduce da un'estate a dir poco turbolenta. Siciliani iscritti al campionato davvero per il rotto della cuffia, quando pareva che la fidejussione decisiva non dovesse più arrivare. E' stato confermato il tecnico della scorsa stagione, Di Napoli, ma al di là dei giovani su cui puntare, la squadra dovrà essere ulteriormente puntellata da qui alla fine del mercato estivo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Ricordiamo in attesa di poter dare la parola al campo che la partita tra Sicula Leonzio e Akragas non sarà visibile in diretta tv, ma tutti gli appassionati potranno seguire la partita di Coppa Italia serie C in diretta streaming video collegandosi al sito ufficiale Lega Pro Channel sul portale sportube.tv, a cui però sarà necessario iscriversi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo ora nel dettaglio quali potrebbero essere le probabili formazioni del match che andrà in scena domenica pomeriggio. La Sicula Leonzio schiererà Narciso come estremo difensore, De Rossi in posizione di terzino destro e Squillace in posizione di terzino sinistro, mentre Camilleri e Gianola saranno i due difensori centrali. A centrocampo spazio a D'Amico, Esposito e Marano, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Bollino, Arcidiacono e Ferreira. L'Akragas risponderà con Vono schierato in porta alle spalle della difesa a tre con Mileto, Russo e Vicente che partiranno dal primo minuto. Caternicchia sarà l'esterno laterale di destra, Parigi giocherà sulla fascia opposta mentre Sepe, Navas e Rotulo si muoveranno per vie centrali sulla mediana, alle spalle di Longo e di Leveque che formeranno invece il tandem offensivo.

LA CHIAVE TATTICA

Sarà il 4-3-3 la scelta tattica del tecnico della Sicula Leonzio, Pino Rigoli, confermatissimo il 3-5-2 di Di Napoli che ha permesso lo scorso anno all'Akragas di centrare una insperata salvezza. Entrambe le squadre in questa nuova stagione partiranno con l'obiettivo minimo fondamentale della permanenza in Serie C da centrare, ma è chiaro che le prospettive future, almeno quelle a medio termine, appaiono diverse. Per la Sicula Leonzio sembra poterci essere un'importante prospettiva di crescita, con la squadra neopromossa dalla Serie D che vuole innanzitutto rendere più solida la propria posizione. L'Akragas invece ha strappato con le unghie l'iscrizione al nuovo campionato, ed ora proverà a tutti i costi a mettere di nuovo in luce una batteria di giovani interessanti che possa mantenere di nuovo la città di Agrigento tra i professionisti, a patto che possano poi subentrare nuove forze societarie per consolidare la situazione del club.

